Les vitesses de transferts sont mesurées sur circuit contrôlé avec onduleur et rallonge électrique. Nous mesurons le débit sur la même multiprise, puis avec 25 mètres, 100 mètres et 150 mètres de câbles électriques.

Nous créons ensuite des perturbations sur le réseau électrique pour juger de la capacité des CPL à les filtrer.

Pour les CPL offrant une connexion Wi-Fi, nous évaluons les gains de connexion par rapport à une connexion directe au routeur dans différentes pièces d’une maison.

Nous évaluons la documentation papier et numérique disponible en mettant l’accent sur la qualité des informations, la lisibilité et les illustrations présentes.

Le processeur d’appairage des kits CPL est jugé ainsi que la présence éventuelle de logiciels pour ordinateur ou smartphone.

Nous relevons la consommation électrique en fonctionnement, avec et sans transfert de données, puis en veille (aucun appareil branché au CPL).

La note reflète la présence de fonctionnalités parmi lesquelles la prise femelle électrique (gigogne), le nombre de ports Ethernet, la présence de câble Ethernet ou la gestion du Wi-Fi 5 GHz pour les CPL ayant la fonction Wi-Fi.

Fonctionnement du service de comparaison

Les produits et services sont classés selon les résultats obtenus lors de nos tests à partir d’un protocole établi par nos experts. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération. Nous achetons de façon anonyme tous les produits que nous testons, nous n’avons aucun lien avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs des produits et services testés, à l’exception des autorisations données par Bureau Veritas Certification conformément aux règles de La Note Que Choisir. Notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut avoir d’impact sur ce dernier. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours. L’offre de produits et services étant pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché. Nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs d’un segment de marché.