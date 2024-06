Depuis le mois de février dernier, l’application France Identité, développée par le ministère de l’Intérieur, est accessible à tous. Elle offre une version numérique de ses données d’identité, à la condition d’être détenteur d’une carte d’identité nouveau format, à l’œuvre depuis 2021. Elle ne remplace pas celle-ci mais donne accès à l’envoi d’un justificatif à usage unique pour, par exemple, aller chercher un colis, attester de son âge ou encore louer un appartement.

L’application accueille également une déclinaison dématérialisée du permis de conduire. Pour l’heure, elle s’avère utile en cas de contrôle routier. L’immatriculation dématérialisée devrait bientôt voir le jour.

Exemple d’un justificatif d’identité généré par l’application.

Identité numérique certifiée

Une identité numérique certifiée peut être délivrée via cette appli, elle permet de prouver son identité sans se déplacer pour certaines démarches. Le premier usage de ce service a émergé avec les élections européennes qui ont lieu ce dimanche 9 juin. Les électeurs dans l’incapacité de se rendre au bureau de vote peuvent accomplir leur demande de procuration de façon totalement dématérialisée, sans passer par le commissariat ou la gendarmerie (lire l’encadré).

Une application facultative

Facultative et gratuite, l’application France Identité doit tout d’abord être téléchargée sur le smartphone de l’utilisateur. Ce dernier entre ensuite le numéro en bas à droite de sa carte au nouveau format (les plus anciennes ne sont pas prises en compte), puis la fait lire en posant le mobile dessus. Une fois le document lu et validé, l’usager définit un code personnel. Une ultime lecture l’enregistre dans l’appli.

Obtenir la version numérique certifiée requiert de se déplacer en mairie. Dans le menu « Votre compte », l’usager génère un QR code valable 1 mois à présenter à un agent qui va comparer les empreintes digitales de l’administré à celles présentes sur sa carte d’identité. Attention, toutes les mairies ne sont pas encore formées à cette démarche. La liste des municipalités aptes est disponible sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dédié aux rendez-vous en mairie.