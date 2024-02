À partir du 1 er mars, transformer son permis de conduire limité aux voitures à boîte de vitesses automatique pour conduire des modèles à boîte manuelle pourra se faire sans délai mais avec une formation qui pourrait s’allonger. Une mesure surtout destinée aux jeunes conducteurs qui sont de plus en plus nombreux à passer le permis de conduire sur une boîte automatique.

Pour ceux qui le souhaite, il est possible de passer un permis de conduire spécifique pour l’utilisation exclusive d’une voiture à boîte de vitesses automatique (BVA). Dans ce cas, le titulaire ne peut conduire de voiture à boîte de vitesses manuelle (BVM) et son permis reçoit comme mention restrictive le « code 78 ». Jusqu’à présent, il était possible de transformer ce permis dédié aux BVA après 3 mois d’obtention du permis et avoir suivi une formation de 7 heures à la conduite de voitures équipées d’une boîte de vitesses manuelle.

À partir du 1er mars, la transformation pourra se faire sans attendre le délai de 3 mois mais en suivant une formation qui pourra augmenter selon les besoins. L’arrêté du 15 février 2024 modifie en ce sens celui du 14 octobre 2016. La formation, pratique et individuelle dans une école de conduite agréée, est désormais d'une durée de 7 heures minimum et pourra être réalisée pour partie sur simulateur (2 heures maximum).

En outre, il est précisé que « tout dépassement de la durée minimale de 7 heures requiert l'accord express de l'élève ». Et qu’« en cas de difficulté, il peut être fait appel au préfet du département du siège de l'établissement ». Une fois la formation accomplie, il sera délivré une attestation permettant pendant 4 mois la conduite sur le territoire national des véhicules dotés d’une boîte de vitesses manuelle, avant de recevoir le nouveau permis sans clause restrictive.