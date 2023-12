ACTUALITÉ

Permis de conduire

À partir de janvier 2024, un excès de vitesse de moins de 5 km/h ne sera plus assujetti au retrait d’un point et l’âge légal pour passer le permis devrait être abaissé à 17 ans. La loi imposant une visite médicale au moment de l’obtention du permis et à chaque renouvellement, prévu tous les 15 ans, pourrait aussi être adoptée.