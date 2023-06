© Adobe Stock Nouveau permis de conduire Attention aux arnaques

Le nouveau format du permis de conduire, délivré automatiquement depuis 2013, deviendra la norme en 2033. D’ici là, il n’y a aucune obligation de remplacer la version cartonnée rose, même si vous recevez des messages par mail ou SMS.

Depuis le 16 septembre 2013, tout nouveau permis de conduire est aux normes européennes. De la taille d’une carte de crédit et plastifié, il contient une puce et une bande MRZ (Machine-Readable Zone), le rendant plus sécurisé et plus complexe à frauder. Mais ce n’est que le 19 janvier 2033 que tous les permis roses en carton devront avoir disparu du paysage français. Les détenteurs de l’ancien modèle peuvent donc le garder ; les modalités de remplacement d’ici la date d’échéance ne sont pas connues à ce jour. Pour l’heure, seuls le vol, la perte, la détérioration du document ou un changement d’état civil justifient une demande de renouvellement.

Menace d’amende

Méfiez-vous d’éventuelles arnaques liées à ce contexte incertain quant aux démarches à effectuer dans les 10 ans à venir. Si vous recevez un message vous indiquant qu’en cas de non-remplacement immédiat de l’ancienne version, vous risquez une grosse amende, c’est un mensonge. Il s’agit d’une tentative de phishing, visant à vous soutirer des informations personnelles ou de l’argent, voire à usurper votre identité en vous demandant une copie de votre permis de conduire.

Le site de référence à consulter en cas de doute est celui de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), depuis lequel vous effectuez toute procédure liée à votre permis de conduire.