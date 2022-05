© littlewolf1989 - stock.adobe.com Inscription au permis de conduire RdvPermis De nouveaux départements rejoignent le service en ligne

La nouvelle plateforme RdvPermis, qui permet de réserver en ligne son rendez-vous pour l’examen pratique du permis de conduire, doit être accessible sur l’ensemble du territoire avant la fin de l’année. Le 2 mai, 18 départements ont rejoint le dispositif.

Bonne nouvelle si vous habitez dans la moitié ouest de la France et avez l’intention de passer prochainement votre permis de conduire : selon un arrêté publié le samedi 30 avril au Journal officiel, 18 départements supplémentaires ont désormais accès au système de réservation nominative des places d'examen du permis de conduire RdvPermis, portant à 56 le nombre de départements concernés. La plateforme sera accessible sur l’ensemble du territoire le 1er novembre 2022.

Lancé initialement dans une vingtaine de départements en mai 2021, RdvPermis est un système de réservation nominative des places à l’examen pratique du permis de conduire. Les candidats peuvent faire leur demande, en choisissant le centre d’examen, la date et le créneau horaire, soit directement sur le site, soit en donnant mandat à leur auto-école pour qu’elle s’en charge. Pour responsabiliser les candidats, toute absence non justifiée par un motif sérieux entraîne un délai de 40 jours avant une nouvelle réservation. Et en cas d’échec à l’examen, le délai avant de pouvoir se réinscrire est conditionné au résultat obtenu : plus le niveau du candidat est faible, plus il devra attendre avant de se représenter, avec un délai maximum de 35 jours.