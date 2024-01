Complémentaire santé

→ Accès direct au Comparateur mutuelles santé de Que Choisir

Les contrats famille obéissent à la même réglementation que les autres contrats du marché. Ils doivent être responsables et solidaires : absence de sélection médicale à l’entrée, garanties viagères, prise en charge de certains actes de prévention notamment et accès aux offres 100 % santé. Même s’il n’existe aucun texte sur ce point, les enfants et les jeunes jusqu’à 25 ans (âge qui correspond en principe à leur entrée dans la vie active) bénéficient automatiquement du même niveau de garantie que leurs parents assurés. Il est possible de les relier, au choix, au contrat de leur père ou à celui de leur mère. Il est également possible d’opter pour un contrat global : toutes les personnes assurées disposent dans ce cas du même niveau de garanties.

Les garanties indispensables

Consultations avec dépassements d’honoraires (nécessaire au vu des nombreux spécialistes régulièrement consultés pour les enfants), imagerie médicale avec dépassements d’honoraires, pharmacie et hospitalisation.

Frais d’orthodontie pour les enfants dès 10-12 ans.

Frais d’orthophonie pour les enfants dès 10-12 ans également.

Les garanties intéressantes

Forfaits de remboursements qui augmentent au fil du temps pour récompenser le fait de garder le même contrat plusieurs années.

Forfait naissance pour chaque enfant.

Prestations d’assistance enfant malade.

Forfaits de prise en charge d’une partie des frais de consultation ou de téléconsultation d’un psychologue.

Bon à savoir À niveaux de garanties identiques, souscrire une mutuelle familiale regroupant 2 adultes et 2 enfants par exemple plutôt que 4 contrats individuels doit en principe revenir moins cher.