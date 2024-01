Encore étudiants ou non, les plus de 18 ans qui doivent s’assurer seuls (demandeur d’emploi, en stage d’insertion professionnelle, en cours de création d’entreprise…) ou qui ne peuvent plus bénéficier du contrat complémentaire santé de leurs parents constituent une cible de choix pour les acteurs en présence. Les mutuelles jeunes se multiplient, les astuces marketing aussi.

Les garanties indispensables

Les contrats jeunes ou étudiants obéissent à la même réglementation que les autres contrats du marché. Ils doivent être responsables et solidaires : absence de sélection médicale à l’entrée, garanties viagères, prise en charge de certains actes de prévention notamment. Ils doivent également et obligatoirement comporter les différents paniers de soins (équipements optiques, prothèses dentaires et auditives) qui composent l’offre 100 % santé.

Veillez à l’absence de délai de carence pour les soins les plus coûteux (optique, dentaire…), même lorsque la prise en charge se limite au ticket modérateur. À défaut, si vous avez besoin de soins urgents, vous ne percevrez aucun remboursement pour les soins effectués durant cette période.

Attention, les mutuelles pour jeunes ou étudiants tentent de se différencier en jouant notamment la carte de la prévention. Certaines prennent ainsi en charge une partie de l’adhésion annuelle à un club sportif, une partie des frais d’acquisition d’éthylotests, de tests VIH, de contraceptifs… Ces éléments sont certes appréciables, mais ils ont leurs limites. D’une part, la cotisation annuelle demandée est légèrement plus élevée que celle d'un contrat ne comportant aucune de ces garanties, puisque celles-ci ont de fortes chances d'être consommées… D’autre part, les remboursements accordés sont souvent anecdotiques puisque de l’ordre de 20 € ou 30 € par an maximum. Enfin, ces remboursements sont de plus en plus accordés non pas par année civile (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre), comme cela est encore le cas pour les contrats collectifs ou un grand nombre de contrats individuels, mais par période d’adhésion annuelle au contrat, ce qui en restreint la portée.

Les garanties ou options intéressantes

En plus des grandes garanties de base généralement souscrites en version ticket modérateur, les contrats jeunes comportent de plus en plus d’options ou renforts de remboursement pour des soins ou appareillages (optique, etc.) très peu pris en charge par l’assurance maladie. Ces renforts à la carte doivent être choisis à la souscription.

Accès à des réseaux de soins en optique ou dentaire notamment, pour bénéficier de prix négociés si les offres 100 % santé ne sont pas choisies ou adaptées.

Accès à un service de téléconsultation et de tchat sur la santé, les dépistages, etc.

Forfaits de prise en charge d’une partie des frais de consultation ou de téléconsultation d’un psychologue.

Forfaits pour la prise en charge de vaccins non remboursés par l’assurance maladie obligatoire pour ceux qui voyagent.

Forfaits pour la prise en charge de tests de grossesse.

Attention néanmoins, car ces options renchérissent immédiatement le prix du contrat qui devient donc moins compétitif. Pour remédier à cet inconvénient, certains contrats autorisent une souscription au fil de l’eau. Une démarche opportuniste qui comporte deux limites : une entrée différée dans la garantie du fait d’un délai de carence, et à terme, une cotisation plus élevée car la garantie a été consommée.

La complémentaire santé solidaire

Les jeunes ou les étudiants peuvent bénéficier de la complémentaire santé solidaire (C2S) sous certaines conditions.

Vous avez moins de 25 ans et n’habitez plus chez vos parents

Si vous avez moins de 25 ans et n’habitez plus avec vos parents, si vous établissez tous les ans une déclaration fiscale (ou si vous vous engagez à le faire l’année suivante) et ne percevez aucune pension alimentaire de vos parents, alors vous pouvez effectuer une demande de C2S en votre nom. Vos ressources (job étudiant, etc.) seront examinées, sachant que les bourses octroyées sur critères sociaux n’entrent pas dans ce décompte. En revanche, si vous percevez une pension alimentaire donnant lieu à déduction fiscale, vous devez vous tourner vers une mutuelle jeunes ou étudiants.

Vous avez moins de 25 ans et habitez chez vos parents

Si vous avez moins de 25 ans et êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents (ou de l’un de vos parents), vous devez vous tourner vers une mutuelle jeunes ou étudiants, sauf si les ressources de vos parents n’excèdent pas les plafonds annuels réglementaires qui leur permettent de bénéficier eux-mêmes de la C2S. Si vous attendez un enfant, vous pouvez effectuer une demande de C2S à titre individuel.

Vous avez plus de 25 ans

Si vous avez plus de 25 ans et êtes encore étudiant, vous pouvez bénéficier de la C2S à titre individuel si vos ressources ne dépassent pas les plafonds réglementaires. Les bourses octroyées sur critères sociaux n’entrent pas dans le décompte des ressources à déclarer.

À noter En fonction de vos ressources, la C2S peut vous être accordée avec ou sans participation financière. Le cas échéant, celle-ci est limitée à 8 € par mois : ce tarif vaut jusqu’à votre 29e anniversaire, sous réserve de pouvoir bénéficier de la C2S chaque année. Enfin, si vous percevez le revenu de solidarité active (RSA), vous avez accès à la C2S sans participation financière.

Bon à savoir Certaines régions ou collectivités accordent, sous certaines conditions (âge, inscription dans un établissement de l’enseignement supérieur…), des aides aux étudiants qui doivent s’assurer auprès d’une mutuelle étudiante. Ces aides visent essentiellement les étudiants boursiers (tous échelons).