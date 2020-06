Réfrigérateurs Bien choisir son frigo

Véritable cœur de la cuisine, le réfrigérateur est aujourd’hui présent dans 98 % des foyers : c'est l'un des appareils les plus répandus en France. Difficile en effet de s'en passer ! La diversité des formats, du table top parfait pour les studios aux frigos familiaux multiportes ou américains, en passant par les combinés réfrigérateurs-congélateurs, répond à tous les modes de vie et de consommation. Il se vend chaque année près de 3 millions de réfrigérateurs en France. Sur ce marché concurrentiel, les fabricants tentent de séduire les consommateurs en améliorant sans cesse leurs modèles et en proposant de nouvelles options. Tour d'horizon de ce qu'il faut savoir avant de s’équiper.

En résumé Les réfrigérateurs existent en plusieurs formats : une porte (parfois avec une petite partie congélation à l'intérieur), combiné ou top (une partie congélation séparée de la partie réfrigération), multiporte ou américain.

En moyenne, on recommande un volume utile de 100 à 150 litres pour une personne seule et 50 litres par personne supplémentaire.

Les réfrigérateurs les plus silencieux sont ceux dont le volume sonore annoncé est inférieur à 40 dBA.

Il existe différents types de froids : statique (sans action du réfrigérateur, l'air est plus chaud en haut qu'en bas du frigo), brassé (l'air froid est réparti de façon homogène dans l'appareil) et ventilé ou no frost (l'air froid est homogène et ne produit pas de givre).

De très nombreuses options de confort existent. Certaines sont utiles (compartiments qui contrôlent l'humidité, alarme de porte, mode vacances...) mais d'autres sont du gadget (frigo connecté).

Combi, top, américain ou multiporte ?

La famille des réfrigérateurs est vaste et, contrairement aux idées reçues, elle évolue. En témoigne l’arrivée récente sur le marché des frigos multiportes, qui connaissent un beau succès du fait de leur confort d'utilisation. Votre choix dépendra de la configuration de votre cuisine – en particulier sa taille – mais aussi de vos besoins : consommez-vous beaucoup de produits surgelés, auquel cas un simple freezer ne suffira pas ?

Les frigos combinés

C’est, de très loin, le format le plus vendu en France. Car un frigo combiné permet de gagner de la place en alliant deux appareils en un. La capacité de la partie réfrigération d'un combiné peut varier, en fonction des modèles, de 150 à 250 l, voire au-delà pour les multiportes. Celle de la partie congélation tourne autour de 60 à 80 l. Le ratio réfrigération/congélation est en général de 70/30 en faveur de la réfrigération.

Réfrigérateur combiné Siemens

Réfrigérateur combiné Haier

Les frigos doubles portes ou top

Comme les combinés, ce sont des frigos mixtes à deux portes, mais la partie congélation se trouve cette fois en haut. Cette différence n'est pas qu'esthétique, car dans cette configuration, la partie congélation est en proportion plus faible que sur un combiné : le ratio est de 80/20 ou 75/25 en faveur de la partie réfrigération. Les top sont donc à préférer uniquement si vous avez peu de produits à congeler. Ces appareils sont bien moins répandus.

Les frigos simples portes ou une porte

Ce sont les frigos les plus classiques. Ils disposent simplement d’un espace réfrigération, avec parfois un petit compartiment de congélation situé à l’intérieur, aussi appelé freezer, à 2 ou 4 étoiles. Il s’agit de la performance de congélation. Un 2 étoiles ne permet pas de conserver des aliments surgelés pendant plus d’un mois. Un 4 étoiles conserve les aliments en dessous de -18 °C sur une longue période. Les simples portes s’adressent donc aux consommateurs adeptes surtout des produits frais, ou disposant d’un congélateur indépendant.

Les frigos américains

Le principal atout des réfrigérateurs américains, c'est leur taille, avec un volume 30 % plus élevé en moyenne qu’un combiné. Mais attention, ils ne conviennent donc qu'aux grandes cuisines : leur profondeur est à peu près standard (75 à 80 cm), mais ils sont très larges : prévoir 1 m, contre 70 cm pour un frigo classique. Ils ont deux compartiments côte à côte, un pour la congélation et un pour la réfrigération. Ils peuvent également faire office de distributeur de glaçons, de glace pilée et d’eau fraîche. Attention, ce format nécessite souvent un branchement direct à l’eau pour profiter de ces fonctionnalités complémentaires.

Les frigos multiportes

Ces réfrigérateurs à 3 ou 4 portes peuvent être plus volumineux que les frigos américains, mais ce n'est pas toujours le cas. Là aussi, prévoyez suffisamment d'espace, car ils peuvent atteindre 1 m de large. La principale différence entre les multiportes et les américains ? Là où les américains mettent côte à côte les parties réfrigération et congélation, elles sont situées l'une au-dessus de l'autre chez les multiportes. À ce titre, ils se rapprochent plus des frigos combinés, par rapport auxquels ils offrent 40 % de volume en plus. Avec un compartiment congélateur à 1 ou 2 tiroirs en bas et un compartiment réfrigérateur à 2 portes en haut, ils sont adaptés aux grandes familles.

Les frigos table top

Surtout destinés aux petites cuisines, ils sont dotés d’une porte à la hauteur d’un plan de travail (85 cm), d'où leur nom de table top, qui désigne en anglais le plateau d'une table. Ils peuvent souvent se glisser sous le plan de travail où à côté de celui-ci : dans ce cas, il est possible d'y poser des ustensiles de cuisine, comme un four à micro-ondes (mais pas un four classique, qui dégage de la chaleur). Comme les simples portes, ils peuvent disposer d’un freezer.

Un frigo pose libre ou encastrable ?

Les fabricants font de plus en plus d’efforts sur le design de leurs produits. Inox traité antitrace de doigts, look vintage, coloris variés : les acheteurs désireux de choisir un frigo pose libre ont l’embarras du choix. Comme leur nom l'indique, ces frigos peuvent être posés sans travaux. Attention, les appareils en pose libre doivent bénéficier de 5 cm minimum de chaque côté et à l’arrière afin que la chaleur extraite puisse circuler. Il faut aussi prévoir un espace de 10 cm entre le haut du réfrigérateur et le plafond ou les meubles au-dessus.

Les frigos encastrables ou intégrables sont, eux, étudiés pour se loger dans un caisson spécifique de la cuisine. Une plaque fournie par votre cuisiniste est fixée sur la porte de l'appareil pour qu'il se fonde complètement dans le décor de votre cuisine. Attention, le caisson doit réserver un espace de 5 cm sur les côtés et un minimum de 5 cm derrière pour que la chaleur produite par le condenseur puisse être évacuée.

Dans les deux cas, assurez-vous que la porte du réfrigérateur peut s’ouvrir suffisamment pour que les bacs à légumes et les clayettes puissent être sortis sans problème. En effet, sur certains modèles, les portes doivent être ouvertes à plus de 90° pour extraire un des compartiments. Cela peut poser problème si le frigo est placé entre deux meubles ou en coin contre un mur. Lorsqu’un modèle souffre de ce léger défaut de conception, nous le signalons dans les résultats de nos tests comparatifs de réfrigérateurs.

Le frigo doit être choisi en fonction de son volume, que l’on cherchera à adapter aux besoins du foyer. Le réfrigérateur fonctionnant en continu, mieux vaut en effet éviter qu’il soit à moitié vide !

En moyenne, un volume utile de 100 à 150 litres pour une personne seule et 50 litres par personne supplémentaire est recommandé. Un foyer de plus de 3 personnes optera donc pour un frigo d’au moins 300 litres.

On pourrait résumer ainsi :

un table top convient à 1 personne seule cuisinant peu ou manquant d'espace ;

un frigo classique simple porte conviendra à 1 personne seule cuisinant normalement ou à 1 couple sans enfants ;

un combiné/top sera nécessaire pour 1 famille. Les réfrigérateurs américains ou les multiportes, du fait de leur très grande taille, ne conviennent qu’aux grandes cuisines et familles, car le risque qu'ils restent à moitié vide est important.

Nombre de personnes Volume nécessaire Type de réfrigérateur conseillé 1 personne 100 à 150 litres Table top ou simple porte 2 personnes 200 litres Double porte ou combiné 3 personnes 250 litres Double porte ou combiné 5 personnes ou plus Plus de 350 litres Multiporte

Avec les cuisines ouvertes ou la vie en studio, le niveau sonore des réfrigérateurs est une donnée importante. Quoi de plus énervant que d'essayer de s'endormir près d'un appareil qui bourdonne, ronronne ou dont le compresseur se met en route à intervalles réguliers ! Les fabricants ont fait des efforts et, sur certains frigos, le volume peut être inférieur à 40 dBA. Les réfrigérateurs les mieux notés de notre test sur ce critère affichent 38 et 39 dBA. Mais attention, cette valeur n'est qu'indicative car suivant le type de bruit, sa perception sera différente. C'est pourquoi nos testeurs notent aussi leur ressenti : il peut être mauvais sur des appareils qui affichent pourtant seulement 41 dBA.

Qu’est-ce que la classe climatique ?

Classe climatique Température de fonctionnement N : Tempérée 16 °C à 32 °C SN : Tempérée élargie 10 °C à 32 °C ST : Subtropicale 16 °C à 38 °C T : Tropicale 16 °C à 43 °C SN-T : Tropicale élargie 10 °C à 43 °C

La classe climatique est la température de la pièce à laquelle les réfrigérateurs fonctionnent normalement : en dehors de leur classe, ils auront du mal à conserver leur température intérieure au niveau désiré. Si la température de la pièce est trop froide, celle à l'intérieur du réfrigérateur chutera trop. À l'inverse, si la pièce est trop chaude, la température interne augmentera, ou le réfrigérateur ne parviendra à la maintenir qu'au prix d'une forte surconsommation électrique. Cette classe énergétique est importante à prendre en compte, en particulier si votre frigo se trouve dans une pièce non chauffée (garage, cellier...) où la température risque de chuter en hiver, ou bien si vous vivez dans une région où la température estivale dépasse régulièrement les 32 °C. Nos tests de réfrigérateurs se penchent sur ce critère de la stabilité de la température interne : ils montrent que les réfrigérateurs ont parfois des difficultés à la maintenir, même quand ils sont dans la bonne classe climatique. Dès que l'on sort de la plage de température conseillée, les résultats deviennent mauvais.

La classe climatique la moins large est la classe N, dite « tempérée », qui signifie que le frigo est prévu pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 16 et 32 °C. Pour des écarts de température plus importants – par exemple si l’appareil est dans un garage non chauffé – choisissez la classe tempérée élargie (classe SN, de 10 °C à 32 °C). Pour les régions particulièrement chaudes, il existe les classes subtropicale (ST, 18 °C à 38 °C) et tropicale (T, 18 °C à 43 °C). La classe SN-T indique que l’appareil peut fonctionner entre 10 °C et 43 °C.

Étiquette énergie et consommation

Nouvelle étiquette énergie

Tous les réfrigérateurs vendus ont une classe énergétique A+, A++ voire A+++. Et pour cause : depuis le 1er juillet 2014, les fabricants ne peuvent plus proposer des appareils de classe A ou inférieure. Pour remettre de la clarté dans le classement et éviter qu’un consommateur achète un frigo A+ en pensant se tourner vers un appareil vertueux alors qu’il s’agit de la classe la plus énergivore, une nouvelle étiquette énergie sera mise en place en mars 2021 pour certains appareils électroménagers, dont les réfrigérateurs. Adieu les +++, l’échelle ira de nouveau de A à G, comme c’était le cas au tout début de l’étiquette énergie actuelle. Mais pour éviter que les classes supérieures ne reviennent dans quelques années, les classes seront désormais évolutives : l’échelle sera révisée dès que 30 % des produits mis sur le marché seront classés A ou que 50 % des appareils seront classés A et B.

Cette nécessité de changer l’échelle de l’étiquette énergie est une bonne nouvelle : elle montre que la consommation des réfrigérateurs a fortement baissé. Selon l’Ademe (Agence de la transition écologique), les réfrigérateurs actuels consomment 50 % de moins que ceux qui étaient fabriqués en 1995. Ces dernières années, la tendance s’est ralentie – les appareils ayant atteint une maturité technologique – mais continue tout de même : la consommation moyenne d’un réfrigérateur une porte était, en 2016, de 211 kWh/an, soit une réduction de 17 % par rapport à 2008. Celle d’un réfrigérateur-congélateur est de 386 kWh/an, une baisse similaire sur la même période. Cela représente 55 € par an en moyenne. Nos tests montrent néanmoins que les meilleurs modèles permettent d’abaisser la facture à environ 35 € par an.

Le réfrigérateur américain est le type de réfrigérateur qui consomme le plus d’électricité : sa consommation annuelle va de 300 à 650 kWh. C’est près de 2 fois plus qu’un réfrigérateur classique.

Statique, brassé, ventilé : quelles différences ?

Différentes technologies permettent d’assurer la réfrigération des aliments. Elles ont un impact sur la température interne du réfrigérateur et donc sur le rangement des aliments.

Le froid statique

L’air circule librement dans le frigo. La température interne n’est donc pas homogène : le haut de l’appareil est plus chaud que le bas, puisque l’air chaud est plus léger (sauf si le haut de l’appareil contient un freezer). Les aliments les plus fragiles doivent être rangés dans la zone la plus froide.

L’air brassé (ou « dynamique »)

Un ventilateur brasse l’air froid et facilite sa diffusion dans l’ensemble du réfrigérateur, ce qui assure une température à peu près homogène à chaque niveau et accélère le retour à la température de réglage après l’ouverture de la porte.

Le froid ventilé (no frost)

Le froid ventilé ou no frost est le système le plus perfectionné. Un ventilateur propulse un air froid non humide de manière uniforme dans l’ensemble du réfrigérateur, ce qui évite la formation de givre. Les systèmes low frost ou smart frost proposés par certaines marques promettent de réduire le givre, mais ne le suppriment pas.

Les performances de congélation

Les performances de congélation des appareils sont indiquées par le nombre d’étoiles qu’ils affichent. Attention, cette information ne doit pas être confondue avec l’étiquette énergie !

Étoiles Température Conservation * -6 °C Permet de faire des glaçons et de conserver des surgelés 2 ou 3 jours. ** -12 °C Les produits surgelés peuvent être conservés 3 semaines. **** De -18 °C à -26 °C Congélation possible. ***(*) De -18 °C à -26 °C La dernière étoile signifie que la température de conservation inférieure à -18 °C est maintenue dans le temps.

Les étoiles sur le freezer

Si vous vous tournez vers un frigo combiné, top ou multiporte, pas d'inquiétude : la partie congélation est bien un congélateur. Cela signifie que la température interne y est de -24 °C et qu'il est possible d'y congeler des aliments à -18 °C.

Mais si vous vous tournez vers un table top ou un simple porte, la partie supérieure ne sera pas un congélateur, mais un conservateur – aussi appelé freezer. Sa puissance de réfrigération varie en fonction de ses étoiles : 1 étoile signifie qu'il peut atteindre -6 °C ; 2 étoiles, -12 °C et 3 étoiles, -18 °C. À cette température, une congélation n'est pas possible : le freezer pourra donc uniquement conserver des aliments déjà congelés.

Étoiles Température Conservation * -6 °C 2 à 3 jours ** -12 °C 1 mois *** -18 °C 1 an **** -24 °C 1 an

Les différentes options d’un frigo

Les réfrigérateurs évoluent et les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour proposer de nouvelles options, dont certaines ne sont franchement pas indispensables. En tout état de cause, préférez si possible un réfrigérateur à dégivrage automatique avec des clayettes en verre sécurit pour une meilleure stabilité des récipients et un entretien plus aisé. Enfin, selon l’emplacement prévu, vérifiez bien que la porte est réversible.

Supercongélation ou super freeze

L’option supercongélation ou super freeze permet de refroidir rapidement une grande quantité d’aliments. Cette option est souvent superflue : il est très rare au quotidien d’insérer un gros volume de denrées à température ambiante dans son congélateur (les aliments achetés sont généralement déjà surgelés). De plus, l’utilisation de cette option entraîne une surconsommation d’électricité.

Super-réfrigération ou « super cool »

Fonctionnant sur le même principe que l’option supercongélation, son pendant, la super-réfrigération réduit la température du réfrigérateur pendant 6 à 12 heures. Cela ne vise pas à congeler les aliments, mais à les refroidir rapidement. Utile, par exemple, pour rafraîchir des amuse-bouches ou une bouteille avant une soirée.

Thermostat mécanique ou digital

Le thermostat digital est souvent plus facile à régler qu’un simple bouton mécanique à tourner. Le thermostat mécanique est parfois situé à l’intérieur de l’appareil. Dans ce cas, il prend de la place.

L’alarme de porte

Elle produit un signal sonore lorsque la porte est ouverte ou mal fermée pendant une durée définie. Utile pour les têtes en l’air ou les familles avec enfants.

La fonction vacances

Présente sur certains frigos, cette fonction permet de désactiver le réfrigérateur tout en gardant le congélateur en état de marche afin de conserver les aliments congelés. Certains appareils permettent aussi de régler la partie réfrigération sur une température de 14 °C (suffisante pour conserver des aliments comme la moutarde ou les œufs) sans affecter la température du congélateur.

Les frigos connectés : surtout du gadget

La tendance des objets connectés frappe aussi l’électroménager, et en particulier les réfrigérateurs. Les frigos connectés peuvent vérifier le stock et la date de péremption des produits, envoyer un SMS d’alerte en cas de manque d’un produit, etc. Utilisés comme support multimédia, certains sont dotés d’un écran tactile qui permet, entre autres, de diffuser de la musique ou le flux de la télévision du salon. Aux États-Unis, les marques commencent à signer des partenariats avec les e-commerçants afin que l’utilisateur puisse faire ses courses directement depuis son frigo. Dans l’absolu, certains de ces services sont pratiques… mais le prix des appareils (aux alentours de 4 000 €) est pour l’instant rédhibitoire. De plus, les constructeurs devront prouver qu’ils peuvent proposer des partenariats utiles avec les e-commerçants dans chaque pays.

Les frigos sont-ils facilement réparables ?

Le réfrigérateur est l’un des appareils électroménagers les plus complexes à réparer. Son fonctionnement est basé sur le déplacement d’un gaz frigorigène d’un point à l’autre de l’appareil. Or, ce gaz est très inflammable. En cas de panne sur un élément interne du frigo, il est donc primordial de faire appel à un professionnel pour éviter tout risque d’accident. Une mise en sécurité du moteur ou une panne du système de refroidissement peut par exemple provenir d’une fuite ou d’un manque de gaz, pannes qui ne peuvent être réparées que par des spécialistes. Dans les notices d’utilisation, il est clairement notifié qu’en cas de problème, l’utilisateur ne doit en aucun cas tenter d’accéder aux mécanismes internes de l’appareil.

Ce type de produit étant particulièrement volumineux, difficile de faire un aller-retour en magasin pour établir un diagnostic. Si le réfrigérateur n’est plus sous garantie, la venue d’un technicien à domicile pour un diagnostic coûtera aux alentours de 80 €, déplacement compris. Il faudra ajouter à ce montant le coût des pièces et de la main-d’œuvre en cas de réparation (lire nos conseils pour éviter les pannes de votre gros électroménager).

Certaines réparations bénignes sont toujours à la portée d’un consommateur possédant un minimum de connaissances techniques. Les principales pièces détachées vendues par les ateliers de réparation sont le balconnet, les clayettes, le portillon du freezer, le thermostat et le joint de porte. La disponibilité des pièces détachées dépend toutefois de la politique de la marque, et il est parfois difficile de s’en procurer en tant que particulier.