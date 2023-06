Congélateurs Bien choisir son congélateur armoire ou coffre

Avis de grand froid sur la marché des congélateurs : ses chiffres de ventes en France sont en baisse, car il est concurrencé par la croissance des réfrigérateurs combinés de grande capacité, qui proposent plusieurs zones de froid. Néanmoins, le congélateur n’a pas dit son dernier mot et reste présent dans près de la moitié des ménages français. Malgré un ralentissement du marché en 2022 (+2,2 %), il s’en est vendu 646 000 cette année-là. Format coffre ou armoire, type de froid (ventilé ou statique), capacité, classe climatique : voici tous les éléments à prendre en considération pour bien choisir son congélateur.

→ Test Que Choisir : Comparatif Congélateurs

En résumé Les congélateurs classiques restent utiles aux grandes familles : leur format est plus conséquent que celui des réfrigérateurs-congélateurs, et leur prix plus mesuré.

Il existe deux types de congélateur : les « coffres » (ou « bahuts »), au volume très important (jusqu’à 600 litres), et les « armoires », plus compacts (en général aux alentours de 200 litres, et jusqu’à 400 pour les plus volumineux).

Le choix d’un congélateur ne se fait pas qu’en fonction du volume : le confort d’utilisation est important. Vérifiez bien que vous arrivez à manipuler tous les tiroirs et à retirer les denrées stockées dans les différents compartiments. Cela a aussi un impact sur la facilité de nettoyage.

L’autonomie est l’un des critères essentiels du congélateur : elle mesure la durée pendant laquelle les denrées restent congelées en cas de panne ou de coupure de courant. Elle n’est pas toujours indiquée sur l’emballage ou dans le descriptif des appareils : vous pouvez la consulter dans notre test comparatif.

L’étiquette énergie des congélateurs a évolué en 2021. Les classes énergétiques A+, A++ et A+++ ont disparu au profit d’une échelle de classement de A à G plus claire. Les congélateurs fonctionnent en permanence, ce critère a donc beaucoup d’importance.

Coffre, armoire, top ou sous plan : quel format de congélateur adopter ?

Les congélateurs coffres

Les congélateurs coffres (ou bahuts) occupant davantage d’espace au sol que les armoires (110 à 140 cm de large et 70 cm de profondeur en moyenne), ils s'adressent plutôt aux personnes vivant en maison individuelle et disposant d’une cave ou d’un cellier (attention à la classe climatique des appareils, qui indique les températures minimale et maximale de la pièce où ils doivent être installés). Leur premier intérêt est leur volume (jusqu’à 600 litres), plus important que celui des congélateurs armoires (en général aux alentours de 200 litres, et jusqu’à 400 pour les plus volumineux).

Les congélateurs coffres offrent un espace de stockage ouvert, sans étagères ou tiroirs fixes, ce qui permet une organisation flexible. Vous pouvez facilement ajuster la disposition des aliments et empiler des articles de différentes tailles et formes selon vos besoins. Mais attention, sans étagères ou tiroirs dédiés, il peut être plus difficile de garder les aliments organisés et de trouver rapidement ce dont vous avez besoin.

Mieux isolés que les armoires, les coffres consomment moins d’électricité et disposent d’une autonomie plus importante : en cas de panne de courant, les aliments resteront congelés plus longtemps.

Les congélateurs armoires

Les congélateurs armoires, plus étroits (en moyenne 60 cm de large et 55 cm de profondeur), peuvent s’installer partout. De même format qu’un réfrigérateur, ils peuvent trouver leur place dans une cuisine. Certains fabricants, à l’instar d’Ikea, permettent même d’assembler le congélateur et le réfrigérateur d’une même gamme pour donner l’illusion qu’il s’agit d’un seul appareil.

Les congélateurs armoires existent en pose libre ou peuvent être conçus pour s’intégrer dans un meuble de cuisine en colonne. Les congélateurs en pose libre doivent bénéficier de 5 cm minimum de chaque côté et à l’arrière, afin que la chaleur extraite puisse circuler. Il faut aussi 10 cm entre le haut du réfrigérateur et le plafond ou les meubles au-dessus.

Les congélateurs armoires sont équipés d'étagères, de tiroirs et de compartiments, ce qui facilite l'organisation et la séparation des aliments. Vous pouvez stocker différents types d'aliments dans des zones spécifiques, ce qui rend l'accès plus facile et rapide.

Les congélateurs armoires sont souvent plus chers que les congélateurs coffres, en raison de leur conception et de leurs fonctionnalités supplémentaires.

Les congélateurs top ou sous plan

Comme pour les réfrigérateurs, il existe un mini-format de congélateur : le top ou sous plan. Deux fois moins haut qu’un congélateur armoire classique, il offre un volume de 30 à 100 litres. Il conviendra aux personnes n’ayant qu’un besoin très ponctuel de congeler des produits ou n’ayant tout simplement pas beaucoup de place chez elles.

Le confort d'utilisation

Le choix d’un congélateur est aussi une question de confort : préférez-vous vous agenouiller pour ouvrir les tiroirs bas du modèle armoire, ou vous pencher pour déposer ou retirer les denrées stockées dans le coffre ?

Dans les congélateurs armoires, on dispose les aliments dans des tiroirs (plus ou moins grands) ou des compartiments fermés, alors que les congélateurs coffres sont souvent équipés de paniers de rangement. Le confort et la facilité d’utilisation des divers tiroirs et portes sont donc à tester en magasin. Vérifiez que vous pouvez manipuler aisément l’ensemble des paniers et compartiments et que vous arrivez à atteindre la totalité des denrées stockées. Mesurez l'espace disponible chez vous (hauteur, largeur et profondeur) et assurez-vous qu'il y a suffisamment de dégagement pour l'ouverture des portes.

Avantages et inconvénients des congélateurs coffres

Avantages Inconvénients Volume de congélation

Consommation d’électricité

Autonomie en cas de panne

Présence de paniers de rangement

Peut accommoder de gros produits (gâteau, gibier…) Espace au sol important incompatible avec une cuisine en appartement

Nécessite de se pencher

Organisation des aliments plus difficile

Avantages et inconvénients des congélateurs armoires

Avantages Inconvénients Taille compatible avec les petits espaces, même en appartement

Possibilité de faire un ensemble avec le réfrigérateur

Facilité d’organisation des aliments Volume de congélation

Nécessite de s’agenouiller

Prix plus élevé que les coffres

Le volume du congélateur

Le volume nécessaire dépend de la composition du foyer. On conseille :

une capacité inférieure à 150 litres pour 1 personne

une capacité de 150 à 250 litres pour 2 à 3 personnes

une capacité supérieure à 250 litres pour 4 personnes

Au-delà de ces indications, l’achat doit prendre en compte vos habitudes alimentaires, qui influeront aussi sur le volume dont vous avez besoin. Si vous disposez d’un potager ou d’un verger, par exemple, il est préférable d’opter pour un congélateur de gros volume afin de congeler fruits et légumes pour l’hiver. De même, si vous chassez ou pêchez, un appareil capable d’accueillir de grosses pièces de gibier, tel qu'un congélateur coffre, sera plus pertinent. La fréquence à laquelle le congélateur sera rempli doit aussi être prise en compte. Si vous achetez en vrac, cuisinez en grande quantité ou avez besoin de stocker des aliments sur une longue période, vous aurez probablement besoin d'un congélateur plus grand pour accommoder ces besoins.

Froid statique ou no frost ?

Comme les réfrigérateurs, les congélateurs embarquent des technologies de froid différentes.

Le froid statique

C'est le plus basique, il laisse l’air circuler librement dans le congélateur. La température intérieure n’est donc pas homogène : le haut de l’appareil est plus chaud que le bas, puisque l’air froid est plus lourd. Dans ces conditions, le givre se forme régulièrement et doit être retiré et il est important de s'assurer que les aliments sont correctement répartis pour limiter les écarts de température.

Le froid ventilé ou no frost

Un ventilateur propulse un air froid non humide de manière uniforme dans l’ensemble du congélateur, ce qui évite la formation de givre. L’intérêt est triple, car la formation de givre réduit le volume utile de l’appareil, entraîne une surconsommation d’énergie… et oblige l’utilisateur à dégivrer.

Il existe aussi des technologies intermédiaires, appelées Smart Frost ou Stop Frost, qui limitent la formation de givre sans l’éliminer complètement.

Quelles sont les options utiles d'un congélateur ?

Moins centraux que le réfrigérateur dans le foyer, les congélateurs ne se sont pas encore dotés d’écrans tactiles et de multiples gadgets, mais ils embarquent tout de même quelques options intéressantes.

Le thermostat digital

Un thermostat digital sera plus facile à utiliser et plus précis qu'un thermostat mécanique. Il permet de réguler la température à l'intérieur du congélateur en fonction des besoins.

Le système d’alarme

Sonore ou lumineuse, l'alarme prévient lorsqu’une porte est mal fermée ou lorsque la température à l'intérieur du congélateur dépasse un seuil prédéfini, pour prévenir les variations de température et garantir la bonne conservation des aliments. En l'absence d'alarme, il est possible de s'en procurer séparément pour moins de 40 €.

Le verrouillage enfant

Ce bloque-porte permet d’éviter qu’un enfant ouvre le congélateur et risque de s’y enfermer.

Le dégivrage automatique

Certains congélateurs sont dotés d'un système de dégivrage automatique qui prévient l'accumulation excessive de givre sur les parois et les aliments. Cela élimine le besoin de dégivrer manuellement le congélateur.

Tiroirs ou étagères réglables

Certains congélateurs offrent des options de rangement flexibles avec des tiroirs ou des étagères réglables, afin de personnaliser l'espace de stockage en fonction de la taille des aliments à congeler.

La fonction économie

La fonction économie qui équipe certains congélateurs permet de calculer la température optimale en fonction des denrées stockées et de votre contrat de fourniture d’électricité. Elle ne doit pas être un moteur de votre achat, car le gain pécuniaire sera minime.

Options diverses

D’autres options existent, comme le contrôle de température, qui réduit les variations dans les différentes zones du congélateur, ou encore la fabrique de glaçons.

L'option super freeze

La plupart des modèles embarquent une option super freeze (super-congélation) qui permet de refroidir rapidement une grande quantité d’aliments. Or, il est très rare au quotidien d’insérer un gros volume de denrées à température ambiante dans son congélateur : les aliments achetés sont généralement déjà surgelés. Seuls les chasseurs peuvent avoir à congeler une grande quantité de gibier frais d’un coup…

Ce n’est donc pas un critère d’achat prépondérant, d’autant que son emploi entraîne une surconsommation d’électricité. C’est d’ailleurs pour cette raison que les fabricants ne rendent pas cette option automatique quand la température de l’appareil augmente anormalement.

La classe énergétique et la consommation d’énergie

© Ademe La nouvelle étiquette énergie

Le congélateur est l’un des rares appareils ménagers à fonctionner continuellement : sa consommation d’énergie est donc un critère à prendre en compte. Depuis mars 2021, son étiquette énergie a évolué. Fini les classes A+, A++ et A+++ : elles ont été remplacées au profit d’une échelle de classement de A à G plus claire.

Grâce aux nouvelles technologies de compresseur, aux panneaux sous vide qui procurent une haute isolation thermique et à une circulation optimisée du froid, les consommations en énergie des congélateurs ont fortement diminué : selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), le congélateur d’un foyer français consommait en moyenne 354 kWh/an en 2016, soit une réduction de 36 % par rapport à 2008. Nos tests comparatifs de congélateurs armoires indiquent un coût de 25 à 50 € d’électricité par an en fonction des modèles.

À quoi correspond la classe climatique ?

Elle indique les températures ambiantes auxquelles l’appareil fonctionne correctement, en conservant une température stable sans faire exploser la consommation d’électricité. Vous devrez veiller à ce détail en prenant en compte la région où vous vivez et la pièce où l’appareil sera placé (cuisine chauffée, garage non chauffé…).

Il existe 4 classes climatiques.

Codes Classes énergétiques Températures SN Classe tempérée élargie de 10 à 32 °C N Classe tempérée de 16 à 32 °C ST Classe subtropicale de 16 à 38 °C T Classe tropicale de 16 à 43 °C

Les fabricants panachent parfois plusieurs classes, par exemple N/ST : dans ce cas, le congélateur est supposé être adapté à des températures variant de 16 à 38 °C.

Quel est le prix d'un congélateur ?

Le prix moyen d'un congélateur varie en fonction de plusieurs facteurs tels que la capacité, le type de congélateur (coffre ou armoire), les fonctionnalités, la marque et la qualité de construction.

Voici une estimation générale des fourchettes de prix :

Congélateurs coffres : leur prix se situe entre 200 € et 800 € selon le volume et la marque.

Congélateurs armoires : leur prix moyen se situe généralement entre 300 € et 1 500 €, selon la capacité, la marque et les caractéristiques spécifiques.

Quelles sont les grandes marques de congélateurs ?

Il existe de nombreuses grandes marques réputées dans le domaine des congélateurs :

AEG

Ariston/Hotpoint

Beko

Bosch

Electrolux

Gorenje

Haier

Hisense

Indesit

LG

Liebherr

Miele

Samsung

Siemens

Whirlpool

etc.

Quelle est l'autonomie d'un congélateur en cas de panne ?

L'autonomie moyenne des congélateurs varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment du type de congélateur, de l'isolation, de la température ambiante et du niveau de remplissage.

La plupart des congélateurs armoires assurent pouvoir maintenir la température pendant 10 à 25 h en cas de coupure de courant. Nos tests en laboratoire montrent que le passage de la température de -17 °C à -9 °C met une vingtaine d’heures pour les appareils les mieux notés.

L’autonomie des congélateurs coffres est plus grande et peut atteindre 30 à 35 h selon les fabricants.

Quels sont les congélateurs les plus silencieux ?

Le niveau sonore moyen des congélateurs se situe généralement aux alentours de 40 dB, ce qui correspond à une conversation à voix basse. Leur bruit est dû au compresseur et au système de refroidissement. Certains modèles de congélateurs haut de gamme sont spécialement conçus pour fonctionner de manière plus silencieuse et peuvent avoir des niveaux sonores aux alentours de 35 dB. Lorsque vous recherchez un congélateur, il est utile de vérifier le niveau sonore indiqué, notamment dans le cas des congélateurs installés dans les cuisines ouvertes.

Les congélateurs sont-ils facilement réparables ?

Les congélateurs étant particulièrement volumineux, difficile de faire un aller-retour en magasin pour établir un diagnostic. Si l’appareil n’est plus sous garantie, la venue d’un technicien à domicile pour un devis coûtera aux alentours de 80 €, déplacement compris. Il faudra ajouter à ce montant le coût des pièces et de la main-d’œuvre en cas de réparation.

Si votre congélateur ne fait plus de froid ou en fait trop, vérifiez d’abord que le thermostat fonctionne bien et assurez-vous que la porte est toujours étanche : après quelques années, les joints perdent en effet de leur souplesse. Si la panne persiste, la réparation maison est déconseillée : le gaz réfrigérant est hautement inflammable. En cas de panne sur un élément interne, il est primordial de faire appel à un expert frigoriste pour éviter tout risque d’accident.

Certaines réparations bénignes sont toujours à la portée du consommateur possédant un minimum de connaissances techniques. Il est possible, par exemple, de changer le joint de porte, le cordon d’alimentation, voire le thermostat. La disponibilité des pièces détachées dépend toutefois de la politique de la marque, et il est parfois difficile de s’en procurer en tant que particulier.

Bon à savoir. Le congélateur est éligible au bonus réparation mis en place par le gouvernement en décembre 2022 pour inciter à faire réparer les appareils en panne.