Facilité d’utilisation, stabilité de la température et performance de congélation priment dans notre test de congélateurs. La consommation d’électricité est mesurée à 25 °C et à 32 °C. La simulation d’une coupure de courant nous donne le temps de conservation des aliments en dessous de -9 °C. Le bruit est évalué par un jury d’experts.

Réglages préconisés

Les appareils sont chargés de pains de glace et leur thermostat est réglé au niveau recommandé dans la notice d’utilisation. Les températures internes sont relevées et doivent être inférieures à -18 °C pour garantir la note maximale.

Stabilité de la température

Dans une pièce à 25 °C, les appareils sont réglés sur une température moyenne de -18 °C. Les températures de congélation sont ensuite étudiées en faisant varier la température extérieure à 10 °C puis 32 °C.

Congélation

Chargement du congélateur.

Des pains de glace sont disposés dans le congélateur (20 kg/100 l). Une fois la température stabilisée, de nouvelles charges (4 kg/100 l) à 25 °C sont ajoutées. Leur temps de congélation est évalué.

Autonomie du congélateur

L’appareil chargé (24 kg/100 l dans le congélateur) est placé dans un environnement à 25 °C, puis débranché. Le jury mesure le temps qu’il lui faut pour passer de -17 °C à -9 °C.

Consommation d’électricité

Le coût annuel calculé tient compte de la consommation mesurée à 25 °C et 32 °C. La consommation d’électricité après insertion d’une grande quantité d’aliments est aussi prise en compte.

Bruit et facilité d’utilisation

Le démarrage, l’arrêt et le fonctionnement du moteur de l’appareil sont notés par un jury. Il évalue aussi la facilité de chargement, de déchargement, de nettoyage et de manipulation des étagères, compartiments et portes. La précision et la facilité de réglage des thermostats sont notées.

Option supercongélation

Nous avons évalué l’option supercongélation en suivant le même protocole que pour la congélation.

Dimensions

Entretoise à placer derrière l’appareil.

Les hauteur, largeur et profondeur réelles de l’appareil ont été mesurées. Elles ne tiennent pas compte des espaces à prévoir pour favoriser la circulation de l’air autour de lui.

