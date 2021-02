© Adobe stock Radiateurs électriques La connectivité, un vrai plus ?

Comme de nombreux appareils électroménagers, les radiateurs électriques sont de plus en plus souvent proposés avec une fonction « appareil connecté », qu'elle soit de série ou en option. Nous en avons pris plusieurs en main. Gadget ou vrai plus ?

Une machine à café que vous pouvez allumer depuis votre lit, un réfrigérateur qui vous alerte quand votre stock de yaourts est bas ou un lave-vaisselle qui vous dit à distance quand son cycle sera terminé... Tous les fabricants d'électroménager se sont engouffrés dans la mode des produits connectés. Et à Que Choisir, nous avons beau apprécier les innovations, cette mode nous laisse plutôt de marbre. En effet, ces technologies s'apparentent bien souvent à du gadget juste bon à gonfler la facture d'achat. Mais il y a un domaine qui pourrait bien nous faire changer d'avis : le chauffage. Suivre sa consommation au quotidien, éteindre un radiateur à distance, monter la température avant de rentrer du bureau, programmer le sèche-serviette de la salle de bain pour qu'il soit chaud au moment de la douche... Voilà des idées qui facilitent la vie !

Parmi les 26 radiateurs passés au banc d'essai pour notre test comparatif, 7 sont connectés ou connectables. Cette caractéristique n'est pas entrée en ligne de compte dans notre évaluation, mais nous avons pu la prendre en main en parallèle de nos tests.

Radiateur connecté ou connectable, quelle différence ?

Les radiateurs connectés

Les radiateurs connectés disposent, de série, des composants nécessaires pour être reliés au réseau wi-fi de la maison et donc aux appareils mobiles (smartphones ou tablettes). C'est le cas, dans notre test, de l'Atlantic Agilia Connecté. Aucune installation complémentaire n’est requise : en quelque minutes seulement, nous avons relié l'appareil à notre téléphone de manière très intuitive.

Le chauffage peut être piloté à partir d’une simple application sans équipement supplémentaire.

Les radiateurs connectables

Avec un radiateur connectable, une étape intermédiaire est nécessaire. Pour les radiateurs Equation, il s'agit du pont de connexion Enki, une box qui permet de relier au sein de la même application de nombreux appareils : volets roulants, ampoules connectées, etc. Dans ce cas, nous avons dû créer un compte sur Enki, relier notre téléphone à la box, puis la box au radiateur. C'est un peu plus long qu'avec un radiateur directement connecté, mais la procédure reste simple et à la portée des moins technophiles.

La box Enki sert d’intermédiaire entre le chauffage et le smartphone.

Certains radiateurs Noirot se connectent différemment : un module connecté Intuitiv (Netatmo) se clipse directement sur le radiateur et l'appairage du téléphone se fait via ce module. Là aussi, la procédure est simplissime puisqu'il suffit de flasher un QR code présent sur le module.

Un module de connexion, un petit boîtier, peut servir de passerelle entre le smartphone et le radiateur.

Bonne nouvelle : les radiateurs les plus anciens ne sont pas oubliés. Le groupe Atlantic (marques Atlantic, Sauter, Thermor) propose une interface, vendue une quarantaine d'euros, qui s'installe sur le cordon d'alimentation et le fil pilote du radiateur pour le rendre connectable. C'est un peu plus technique (branchements électriques avec dominos et fixation de l’interface au mur) et les fonctionnalités sont moins poussées que pour les appareils prévus pour être connectés, mais c'est un premier pas à moindre prix dans l'univers de la domotique.

Les chauffages classiques aussi peuvent devenir connectés mais ils nécessitent quelques aménagements.

Globalement, alors que nous avons parfois dû batailler 45 minutes pour nous connecter à des lave-vaisselle connectés, la facilité d'installation des radiateurs nous a agréablement surpris.

Des applications complètes

Du côté des applications Enki (radiateurs Equation), Intuitiv (Noirot) et Cozytouch (Atlantic, Sauter et Thermor), disponibles sur iOS et Android, les fonctionnalités sont globalement identiques :

régler la température du ou des chauffages ;

créer des routines (heures du lever et du coucher, jours et horaires de présence dans le logement, etc.) ;

allumer ou éteindre les appareils à distance ;

définir des températures de consigne différentes selon les pièces ;

suivre la consommation électrique ;

activer des options (détection de fenêtre ouverte ou de présence) ;

etc.

Les trois applications sont ergonomiques, intuitives et réactives : les radiateurs réagissent immédiatement aux ordres donnés via l'appareil mobile.

Ces systèmes nous ont convaincu mais attention, comme tous les objets connectés, ils peuvent être sujets à des pannes ou des attaques. En décembre 2020, le groupe Atlantic (Atlantic, Sauter, Thermor) a subi une cyberattaque : pendant plusieurs jours, les utilisateurs de l’application Cozytouch n'ont pas pu en profiter. Ce type de désagrément est rare mais incite à rappeler une règle d'or : votre réseau wi-fi doit être bien sécurisé afin d'éviter que vos appareils connectés ne deviennent une porte d'entrée pour les pirates.