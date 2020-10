Nous avons placé de nombreux capteurs de température dans une pièce hyper isolée (chambre climatique) et enregistré pour chaque radiateur la rapidité de montée en température ainsi que la consommation. Nous avons également étudié la stabilité des températures relevées pendant une période d’une heure après le passage des 19 °C. La distribution de la chaleur a aussi été appréciée et l’écart entre la température moyenne et celle réglée à 20 °C a été notée. Tous les appareils ont été utilisés avec leurs ajustements par défaut.

Avec un thermostat réglé au maximum, nous avons analysé la montée en température de la pièce entre 8, 15, 19 et 22 °C. La rapidité a été évaluée tout comme la consommation.

Des capteurs positionnés sur les radiateurs électriques nous ont permis de relever la température maximale de surface. Les relevés ont été effectués dans tous les chapitres du test.

Nous avons étudié le comportement des radiateurs avec un thermostat positionné sur le mode hors-gel. Notre laboratoire a abaissé la température de la chambre climatique jusqu’au déclenchement du chauffage. La température minimale dans la pièce a été relevée tout comme la consommation en veille active.

Pour étudier le comportement de la fonction « détecteur de fenêtre » présente sur certains appareils, nous avons réglé le thermostat des radiateurs sur 22 °C. Après stabilisation de la température de la chambre climatique, notre laboratoire a ouvert un accès donnant sur une pièce plus froide (à 18 °C), simulant ainsi une ouverture de fenêtre. La durée entre l’ouverture et l’enclenchement automatique de l’option « détecteur de fenêtre » de l’appareil a été relevée. L’apport en air frais a été poursuivi pendant 15 minutes, puis stoppé. Le temps mis par le radiateur pour détecter la fermeture de l’ouvrant a été noté.

