Pétition En finir avec le glyphosate en Europe… enfin !

Le glyphosate sera-t-il enfin interdit dans l’Union européenne après 2022 ? La substance active déclarée du célèbre Roundup de Monsanto-Bayer a été réautorisée pour 5 ans fin 2017, après de nombreux scandales : Monsanto papers, procès outre-Atlantique, fichage illégal… Les débats sont déjà lancés pour prolonger cette autorisation et la bataille est loin d’être gagnée.

Pétition

En finir avec le glyphosate en Europe… enfin ! ? personnes ont déjà signé Notre objectif est de 100 000 signatures. Madame Monsieur

J’accepte d’être sollicité(e) pour soutenir les autres actions de l’UFC-Que Choisir Je souhaite m’inscrire à la lettre électronique de quechoisir.org Signer la pétition Les informations recueillies par l’UFC-Que choisir sont nécessaires pour le recensement des signatures. La base légale du traitement est l’Intérêt légitime de l’UFC-Que choisir à défendre les consommateurs. Le destinataire est la galaxie UFC-Que choisir. Elles sont conservées pour la seule durée nécessaire à la réalisation de l’opération de pétition augmentée d’une durée de 24 mois. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous désinscrire à tout moment de la pétition en utilisant le lien de vers la pétition, envoyé par mail. Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le DPO. Vous pouvez aussi faire une réclamation auprès de la CNIL. Pour plus d’informations, politique de protection des données personnelles. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous désinscrire à tout moment de cette pétition. Se désinscrire Indiquez ci-dessous l’adresse courriel utilisée pour signer la pétition. Se désinscrire

Dangereux pour l’environnement et la santé humaine, il est plus qu’urgent d’en finir avec le glyphosate en France et en Europe et d’amorcer une vraie transition agricole et alimentaire. On sait notamment depuis 2015 que cette substance est classée « cancérogène probable » pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence de l’Organisation mondiale de la santé et récemment, en France, une étude de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) est venue renforcer l’analyse des risques liés au glyphosate.

Emmanuel Macron s’était engagé à sortir du glyphosate en France « au plus tard » début 2021. Il n’a pas tenu cette promesse, mais la France, qui va endosser la présidence tournante de l’UE en janvier 2022, peut et doit jouer un rôle moteur et sans ambiguïté pour faire interdire le glyphosate en Europe.

Exigeons ensemble que la France s’oppose publiquement au renouvellement de l’autorisation de ce pesticide toxique en Europe.

Signez la pétition et faites-la circuler, nous avons besoin de vous !