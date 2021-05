1er mai Une fleur pour les vendeurs de muguet

C'est une tradition. Le 1er mai, les particuliers ont le droit de s'installer sur la voie publique pour vendre du muguet. Contrairement à l’an dernier, la vente sera autorisée, mais un dispositif spécial est prévu. La plupart des communes prennent toutefois des arrêtés municipaux pour éviter les dérives.

Les ventes du 1er mai 2021 autorisées Privés de vente de muguet sur la voie publique l’an dernier en raison du premier confinement, les particuliers pourront cette année installer des stands sur la voie publique pour vendre leurs brins, vient de confirmer le ministère de l’Agriculture. Avec quelques restrictions toutefois en raison de la crise sanitaire : « La collecte de muguet par les particuliers devra se faire entre 6 heures et 19 heures et dans la limite d’un périmètre de dix kilomètres. » Par ailleurs, pas plus de 6 personnes ne devront être présentes autour du stand à la fois. Côté commerçants spécialisés, les magasins actuellement autorisés à ouvrir (décret du 19 mars 2021) pourront aussi commercialiser les clochettes, à savoir les fleuristes, les jardineries ainsi que les enseignes de la grande distribution.

Il arrive qu'une vieille tradition vaille mieux que des lois. C'est le cas pour la vente du muguet. En effet, bien que le code pénal (article R. 644-3), le code général des collectivités territoriales (articles L. 2212 et L. 2213) et le code du commerce (article L. 442-8) interdisent le commerce sur la voie publique sans autorisation et qu'un arrêt de la Cour de cassation de l'an 2000 confirme ces dispositions, les particuliers continuent à pouvoir vendre librement du muguet le 1er mai.

Néanmoins, pour éviter les dérives et surtout limiter la concurrence faite aux fleuristes professionnels, la plupart des communes encadrent ces ventes à coups d'arrêtés municipaux.

Le brin de muguet doit être à « l’état sauvage »

En général, ceux-ci prévoient que les vendeurs ne peuvent s'installer trop près des boutiques de fleurs et des étals de commerçants fleuristes des marchés (en général pas à moins de 40 mètres). Ils ne peuvent non plus installer sur la voie publique ni chaise ni étal de présentation. Le muguet, quant à lui, doit impérativement être « sauvage ». Le brin doit être vendu en l'état, c'est-à-dire sans racine ni contenant (vannerie, poterie, papier cristal...) et aucune autre fleur, plante ou feuillage ne peut y être ajouté. Enfin, les vendeurs ne doivent en aucun cas importuner les promeneurs ni même attirer leur attention par des appels ou autres annonces. Toute infraction pourra entraîner la saisie de la marchandise et une amende d'un montant de 750 €.

Avant de se transformer en fleuriste d'un jour, mieux vaut se renseigner auprès de la mairie de sa commune pour savoir ce qui est permis et ce qui ne l'est pas en la matière.