Éponges lavables (vidéo)

Les éponges lavables sont censées résister à 52 passages en machine, l’équivalent d’un lavage hebdomadaire pendant 1 an. Qu’à cela ne tienne, nous avons sélectionné une dizaine de références et les avons lavées en machine 52 fois. Nous en avons profité pour comparer les résultats avec ceux obtenus par des classiques éponges jetables vendues bien moins cher. Verdict.



À l’heure où chacun se questionne sur l’impact environnemental de sa consommation, les éponges classiques ‒ une face verte grattante, une face jaune absorbante ‒ sont décriées pour leur fabrication énergivore et leur difficile recyclage. Les éponges lavables seraient, elles, utilisables pendant des mois, fabriquées en France ou en Europe, souvent avec du coton certifié ou de la toile de jute. Elles seraient de surcroît bien plus hygiéniques puisqu’elles passent en machine.

Comme nous l’avons constaté lors de notre test d’éponges lavables, la plupart des fabricants s’engagent sur une durée de vie de 1 an avec un lavage hebdomadaire en machine à 30 ou 60 °C, soit 52 lavages. En plus de l’efficacité et de l’absorption, nous avons donc testé la résistance des éponges à 52 lavages, sur le programme coton à 30 °C, avec un essorage de 800 tours par minute. Et les résultats sont contrastés. Certaines références ressortent dans un état tout à fait acceptable, à l’image de WhatMatters ou Comme Avant. Mais d’autres résistent mal, au point de perdre leur garniture, parfois même au bout de 5 ou 10 lavages seulement. Notre bilan photo, ci-dessous, est assez éloquent.

Par curiosité, nous avons soumis 4 éponges classiques, jetables, aux mêmes épreuves. Côté efficacité et absorption, elles sont satisfaisantes (une exception : la Scotch-Brite Classic, en synthétique, n’absorbe rien…). Et côté lavage, surprise : elles résistent tout aussi bien aux 52 passages en machine que les éponges lavables ! Autrement dit, ne jetez plus vos éponges jetables… Lavez-les.

Bilan photo après 52 passages en machine © Laurent Hini WhatMatters / / 9,90 €

Cette éponge est passée au travers des 52 lavages sans une égratignure : elle en sort comme neuve ou presque. Le fabricant ne s’engage pas sur la durabilité… Il devrait ! © Laurent Hini Venteo Clever Sponge / / 2,60 €

« Lavable en machine & réutilisable », selon l’emballage. Combien de fois ? Pas beaucoup ! Sa garniture polyester s’amenuise lavage après lavage jusqu’à disparaître totalement. © Laurent Hini Greenweez / / 6,20 €

Vous la remplacerez sans doute après moins d’un an d’utilisation : elle a rétréci, les imprimés ont disparu, les coutures sont abîmées. Bon point, sa fabrication française. © Laurent Hini Atelier du 101 / /8,90 €

Le coton bio côté éponge et la toile de jute tissée en France n’ont pas résisté : l’éponge a bien rétréci et l’étiquette n’est plus lisible. Le fabricant annonce 1 an, promesse tenue. © Laurent Hini Comme Avant Éponge Loofah / / 9,90 €

Sa face abrasive a un peu jauni mais rien de grave. Dommage qu’elle n’absorbe rien ni ne nettoie les salissures. Ne passez pas l’éponge, mais votre chemin… © Laurent Hini Spontex L’essentielle / / 0,53 €

Elle bouloche légèrement et a un peu rétréci, mais peut-on vraiment lui en vouloir ? Les 4 éponges jetables sont tout à fait utilisables après 52 lavages.

Les résultats du test sur 4 éponges jetables Marque et modèle Absorption Efficacité sur salissures Tenue au lavage Appréciation globale Note sur 20 Prix Composition (confirmée par nos analyses en labo) Spontex L’essentielle multi-usages 15,5 0,53 € Polystyrène, cellulose La droguerie écologique Éponge grattante verte coque de noix et noisettes 14,6 1,25 € Cellulose, plastique recyclé, coque de noix et noisettes Carrefour Eco planet Éponge grattante 12,8 0,73 € Fibre recyclée, cellulose Scotch-Brite Classic 11,2 0,75 € PET (1), polyéther uréthane, PPO (2) (1) Polyéthylène téréphtalate. (2) Polyphénylène oxyde.