VigiEau Tout savoir sur les restrictions d'eau

Après Écowatt pour réduire notre consommation d’électricité, voici Vigieau pour tout savoir sur les éventuelles restrictions d’eau en temps réel là où on se trouve, que ce soit dans un village ou une métropole, et pour connaître les écogestes à adopter afin de limiter sa consommation d’eau.

Voilà un nouvel outil bien utile alors que les restrictions d’eau se multiplient sur le territoire. Il est accessible à partir de l’application Météo France, sur vigieau.gouv.fr ou encore sur le site citoyen alerte-secheresse.fr. Il suffit d'y rentrer son adresse ou le nom de la commune où on se trouve pour savoir si on est concerné par les restrictions d’eau, et à quel degré. Outre cette information cruciale, il mentionne tous les écogestes à adopter pour limiter sa consommation d’eau, tant dans son logement que dans son jardin.

Si ce nouvel outil numérique faisait partie des 53 mesures du plan eau présenté le 30 mars dernier par le président de la République pour faire face aux sécheresses, il est le fruit d’une étroite collaboration entre la Direction de l’eau du ministère de la Transition écologique et les équipes de citoyens de LaReserve.tech, un collectif engagé dans la création d’outils numériques pour répondre aux urgences du moment. « Les citoyens mobilisés par le collectif ont puissamment participé à la réalisation de VigiEau », a souligné Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, en présentant la plateforme.

Niveaux critiques dans certaines régions

La consulter est d’autant plus important que même si la situation est moins défavorable que l’an dernier à la même période, 68 % des nappes souterraines sont sous la normale et 19 % à des niveaux très bas, d’après le dernier bulletin de situation du Bureau de recherches géologiques et minières publié le 11 juillet. Les situations sont très disparates sur le territoire, avec une façade Atlantique qui s’en sort par exemple plutôt bien face au Bassin parisien, au couloir rhodanien, à la plaine d’Alsace ou encore à l’ouest du pourtour méditerranéen qui se situent à des niveaux critiques, bas voire très bas.