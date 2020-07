Acheter et revendre d’occasion

Vous essayez de revendre les objets dont vous souhaitez vous débarrasser (vêtements, smartphones, bijoux, meubles, livres, etc.) ; ou bien, vous achetez régulièrement des produits de seconde main ; ou encore, vous vous êtes pris au jeu de l’achat et de la revente et en avez fait un hobby. Quel que soit votre cas, expliquez-nous vos motivations (financières, écologiques, éthiques, etc.), faites-nous part de vos expériences, de vos circuits de vente favoris (sites web, magasins spécialisés, vide-greniers, dépôts-ventes), de vos succès et surtout de vos déconvenues.

