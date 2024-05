Arnaques Jeux olympiques

La France organise cet été les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août 2024. Quant aux Jeux paralympiques, ils se tiendront à Paris du 28 août au 8 septembre. Deux événements planétaires qui doivent rester festifs. Malheureusement, à l’approche des compétitions sportives, les tentatives d’arnaques se multiplient (vente de faux billets pour les JO, etc.). Si vous estimez avoir été victime d’une escroquerie ou, plus généralement, si vous souhaitez nous signaler un dysfonctionnement lié à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (problèmes avec les applications officielles de Paris 2024, etc.), n’hésitez pas à nous contacter, racontez-nous votre vécu, en nous laissant vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter.