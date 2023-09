Darty Max

Darty Max est un abonnement de maintenance lancé par le groupe Darty en 2019 pour réparer les produits électroniques et électroménagers achetés chez Darty et les enseignes concurrentes. Facturé entre 9,99 € et 19,99 € par mois, il permet aux clients de faire réparer en illimité un produit durant la période de disponibilité des pièces détachées. Visible partout en magasin Darty, il est devenu la nouvelle stratégie de fidélisation des clients de l’enseigne.

