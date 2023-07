Difficultés pour payer les droits de succession

Vous êtes bénéficiaire d’un héritage et vous rencontrez ou avez rencontré des difficultés pour payer les droits de succession, votre témoignage détaillé nous intéresse.

Racontez-nous vos difficultés et les solutions en cours ou déjà trouvées pour faire face au paiement : vente de biens, demande à l’administration fiscale d’un paiement différé ou fractionné, paiement via un don d’œuvres d’art, objets de collection, etc.

Quel a été le parcours, les choix effectués et leurs coûts ?

Avez-vous été seul dans ces démarches ou accompagné par les autres héritiers, par votre notaire, etc. ?

Avez-vous craint l’application de la règle de la solidarité du paiement, c’est-à-dire avez-vous craint que l’administration fiscale vous réclame à vous seul la totalité des droits de succession dus par l’ensemble des héritiers ?

Précisez-nous si vous avez pu respecter le délai de 6 mois pour payer ou si celui-ci a été dépassé et si, dans ce cas, vous avez dû faire face à des intérêts de retard, des majorations et des pénalités.