Fin du service Opel OnStar

Vous avez acheté une Opel Adam, Karl, Corsa, Mokka, Insignia, Crossland X ou GrandLand X entre 2015 et 2020 et avez souscrit à l’abonnement au service connecté OnStar ? Ce dispositif a pris fin en décembre 2020 et n’est désormais plus opérationnel dans son intégralité. Pourtant, vous continuez de payer vos mensualités. Si vous avez contacté le service clientèle d’Opel, ou celui d’OnStar, faites-nous part de leur réponse et de leur éventuelle proposition commerciale.

