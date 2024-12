L’avion avec modération

Éviter de se déplacer en avion est l’une des actions les plus efficaces en tant que voyageur pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais si vous ne souhaitez pas renoncer à l’élargissement des horizons, l’avion demeure incontournable. Racontez-nous quels sont vos choix au moment de prendre vos billets d’avion pour ne pas renoncer à ce mode de transport mais sans pour autant faire fi du contexte environnemental : limite annuelle d’achat de billets, limitation des escales, choix des destinations, compensation carbone, etc. Si vous avez définitivement renoncé à prendre l’avion, faites-nous part de votre expérience : pourquoi ce choix, depuis combien de temps, cela vous a-t-il permis de réaliser des économies, quels sont les inconvénients, etc. ?