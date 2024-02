Société générale – Pratique commerciale trompeuse

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient d’infliger une amende de 4,5 millions d’euros à la Société générale pour avoir prélevé « des commissions d’intervention non justifiées » sur le compte de ses clients. L’existence de ces frais indus a été détectée lors d’une enquête réalisée entre avril 2019 et janvier 2021. Pour mémoire, une « commission d’intervention » s’applique, normalement, lors d’un dépassement de découvert. Ce type de frais est plafonné par la loi à 8 € par opération, dans la limite de 80 € par mois. Si vous estimez avoir été victime de cette facturation injustifiée de la part de la Société générale, votre témoignage nous intéresse. Comment avez-vous découvert l’existence de ces frais ? La banque vous a-t-elle remboursé comme elle s’est engagée à le faire ? Dans quels délais ?