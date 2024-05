Nous avons testé 8 crèmes balsamiques, dont une bio, achetées en supermarché ou en magasin bio, de marques nationales ou de distributeurs, en complément d’un test sur les vinaigres balsamiques de Modène. Des analyses physicochimiques ont été menées. Nous avons également étudié la liste des ingrédients et des mentions sur l’emballage. Par ailleurs, 10 experts ont évalué à l’aveugle les qualités olfactives et gustatives ainsi que la couleur et la clarté des références.