Fibre optique Une demande qui tourne en boucle

Obtention de la fibre peut rimer avec grosse galère et durer longtemps, très longtemps… Sans compter que l’installation risque d’être bâclée ! Mme C. attend depuis des semaines de voir son logement raccordé quand elle apprend par Orange, son opérateur, qu’un technicien va enfin passer chez elle. Ce dernier connecte le boîtier fibre, le place dans un placard et s’en va. Mme C. se rend alors compte qu’elle n’a pas d’autre choix que de placer son téléphone fixe dans ledit placard pour qu’il soit relié au boîtier : pas vraiment pratique ! Elle contacte Orange afin de le faire déplacer. Service client, service technique, sa demande tourne en boucle sans résultat concret. Par courrier simple, l’UFC-Que Choisir de Nantes, saisie du litige, rappelle alors l’opérateur à ses obligations, et cela suffit pour qu’il s’exécute.

UFC-Que Choisir de Nantes (44)