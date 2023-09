Parc d’attractions Coriace, Mickey

Quelle patience il a fallu à Monsieur B, en litige avec Disneyland Paris ! En décembre 2019, via la plateforme France Billet, il achète six entrées pour le parc d’attractions, au prix de 558 €. Malheureusement, M. B. et ses petits-enfants ne peuvent pas s’y rendre au printemps, comme prévu, car le site a fermé entretemps à cause du covid. La validité des tickets sera par la suite prorogée, mais le grand-père n’en est pas clairement informé. Mi-octobre 2022, la crise sanitaire et toutes les restrictions liées s’estompant, il prend contact avec Disneyland pour s’assurer qu’il peut bien utiliser ses billets. On lui répond que leur date de validité est dépassée, la prolongation ne courant que jusqu’au 30 septembre 2022… Déçu et fort mécontent, Monsieur B. réclame donc leur remboursement. Les diverses actions qu’il entreprend en ce sens restant vaines, il demande à l’UFC-Que Choisir du Val-de-Seine de s’occuper de l’affaire. L’association locale (AL) joint France Billet mais également Vente-privee.com (aujourd’hui Veepee), les deux sites étant liés par un contrat de mandat. Le second indique ne pas être décisionnaire de la politique d’annulation et de remboursement ; le premier hérite de la « patate chaude ». L’AL persévère durant des mois. Monsieur B. finit par récupérer son argent en avril 2023.

UFC-Que Choisir du Val-de-Seine (78)