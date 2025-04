« Le vote de cette mesure représente une avancée importante, et un signal fort qui marque un nouvel engagement pour lutter contre la désertification médicale. Il revient maintenant à l’Assemblée nationale de finir l’examen de ce texte, et au Sénat de s’en saisir » souligne Marie-Amandine Stévenin, Présidente de l’UFC-Que Choisir, avant d’ajouter : « Les graves problèmes d’accès à un médecin en France exigent des réformes d’ampleur, et il est impératif que les pouvoirs publics ne s’arrêtent pas en si bon chemin ».

L’UFC-Que Choisir et l’ACCDM appellent le Gouvernement à prendre acte de ce vote. Alors que celui-ci s’est engagé à reprendre ce dossier courant avril, nous demandons, en tant qu’associations représentant les usagers et usagères du système de santé, à y être associées pour aller au plus vite vers des solutions d’encadrement de l’installation des médecins. Dans le même temps, nous invitons le Parlement à reprendre au plus vite les discussions sur cette proposition de loi pour voter, cette fois jusqu’au bout, l’ensemble des mesures sur la désertification médicale. ​​​​​