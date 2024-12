Il y a un an, l’UFC-Que Choisir alertait à nouveau sur la fracture sanitaire, sous l’effet conjugué des déserts médicaux et des barrières financières liées aux dépassements d’honoraires. Notre étude sur l’accès aux soins des Français, en plus d’un panorama aussi sombre que désolant de la situation, soulignait l’inaction des gouvernements successifs pour résorber cette fracture et garantir à tous le droit constitutionnel à la protection de sa santé.

Aujourd’hui, l’inaction gouvernementale persiste. Mais les Parlementaires s’en saisissent enfin, en masse. Un groupe de travail transpartisan, composé de 95 députés allant du Nouveau Front Populaire jusqu’au socle commun, a travaillé sur une proposition de loi proposant notamment d’encadrer l’installation des médecins et de lutter contre les déserts médicaux. Cette proposition de loi, déposée par le Député socialiste Guillaume Garot, est aujourd’hui soutenue par 256 parlementaires de presque tous les bords.

Cette large reprise d’une demande de régulation de l’installation des médecins que porte l’UFC-Que Choisir depuis plus de 10 ans ne peut que me réjouir. J’y vois très clairement le résultat de nos analyses et alertes répétées de la fracture sanitaire et du travail de sensibilisation des pouvoirs publics par les associations locales, la Fédération UFC-Que Choisir ou via les usagers qui ont relayé auprès de leurs parlementaires nos demandes politiques. Les citoyens sont plus demandeurs que jamais de cette régulation d’installation : dans un récent sondage que nous avons réalisé à l’occasion de l’anniversaire de notre campagne sur la fracture sanitaire, 93 % d’entre eux se déclarent favorables à une telle mesure.

L’adoption d’une telle mesure publique est indispensable, car notre sondage révèle également que la situation ne cesse de s’aggraver. Sur les deux dernières années, près de 7 personnes sur 10 ont le sentiment que leur propre accès aux soins s’est dégradé. Par ailleurs, six millions de Français sont sans médecin traitant. Ce n’est plus une impression générale, c’est une expérience, ou un constat très concret subi par les usagers du système de santé.

Derrière ce chiffre déjà préoccupant en lui-même s’en cache par ailleurs un autre qui l’est tout autant – celui d’une fracture qui est aussi sociale. En effet, la fracture sanitaire touche de manière disproportionnée les personnes et les ménages les plus précaires. Quand 9 % des plus aisés se déclarent en mauvaise santé, ce chiffre bondit à 19 % chez ceux qui vivent avec moins de 24 000 € par an. Une double peine pour ces personnes qui souffrent plus souvent de maladies chroniques (42 % contre 34 % chez les plus riches) mais renoncent aussi davantage aux soins : 35 % des personnes vivant avec moins de 24 000 € par an renoncent à des consultations pour des raisons financières, contre seulement 8 % des ménages les plus aisés.

En France, la protection de la santé reste un droit, mais de plus en plus inaccessible. Il y a urgence à lutter contre les déserts médicaux en encadrant l’installation des médecins dès lors que ce système est déjà mis en place efficacement pour nombre d’autres professionnels de santé, et qu’il a fait ses preuves dans d’autres pays comme en Allemagne. Il y a urgence à lutter contre les renoncements aux soins pour des raisons financières en luttant contre les dépassements d’honoraires qui touchent les plus modestes au portefeuille, et dans leurs corps. Il y a urgence à lutter véritablement contre la fracture sanitaire, pour défendre l’accès aux soins pour toutes et tous, et notre santé publique comme ressource collective.

Le statu quo n’est plus une option – les Députés l’ont compris. Dans une période politique trouble, rares sont les sujets qui font consensus, et qui dépassent les clivages partisans. La lutte contre la fracture sanitaire est en train d’en devenir un, notamment via la lutte contre les déserts médicaux. Il est temps d’oser agir.