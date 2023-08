De nombreux usagers rencontrent des difficultés pour accéder à un médecin traitant, mais aussi à certains médecins spécialistes proches de leur domicile et au tarif de la sécurité sociale. L’UFC-Que Choisir se mobilise contre cette fracture sanitaire (accès géographique et financier aux soins), qui concerne les usagers des campagnes, au cœur de déserts médicaux, mais aussi ceux des villes, confrontés à des dépassements d’honoraires injustifiables. Elle publie une carte interactive sur la fracture sanitaire, et appelle les pouvoirs publics à la réduire urgemment.