L’édition 2023 de notre cartographie de la mauvaise répartition de l’offre de médecins libéraux sur le territoire a établi les constats les plus accablants que nous ayons jamais observés depuis le début de nos analyses en 2012 : 23,7 % de la population a un accès dégradé aux généralistes libéraux ; 43,5 % aux gynécologues, 45,9 % aux pédiatres, et 38,8 % aux ophtalmologues. En tenant compte des honoraires, 83 % des patients vivent même dans un désert médical pour au moins l’une de ces spécialités au tarif de la Sécurité sociale.

Face à cette situation catastrophique, couplée à l’inaction et la mauvaise foi des autorités, qui s’obstinent à justifier l’injustifiable laisser-faire qui a causé cet état de fait, nous n’avons eu d’autre choix que de déposer un recours auprès du Conseil d’Etat pour non-respect du droit constitutionnel à l’accès aux soins. Nous avons par ailleurs lancé notre pétition « J’accuse l’Etat ». Aujourd’hui, plus de 111 000 signataires et plusieurs dizaines de parlementaires l’ont signée ! Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à joindre votre voix à celle des milliers patients mobilisés contre la désertification médicale.

En outre, diverses structures associatives telles que l’Association des citoyens contre les déserts médicaux et Familles rurales ont soutenu notre recours auprès du Conseil d’Etat, ou plus largement nos demandes politiques, en particulier une prise en main par les autorités de l’installation des médecins, comme elles l’ont fait pour les dentistes à l’été 2023. En octobre dernier, 124 Sénateurs avaient voté pour la régulation de l’installation, sur le modèle des mesures existant pour l’ensemble des autres professions soignantes (un amendement qui n’a pas été adopté, mais dont le soutien se rapproche du seuil des 174 voix qui représenteraient une majorité au Sénat). Ainsi, l’exécutif se trouve de plus en plus esseulé dans son obstination à maintenir le statu quo.

L’ex-ministre de la santé démissionnaire Aurélien Rousseau s’était dit « énervé » par notre action en justice contre l’inaction de l’Etat. Avec le remaniement, le prochain ministre de la Santé trouvera certainement une pile de dossiers importants sur son bureau. Souhaitons que le large soutien associatif et populaire à la cause de la régulation de l’installation des médecins l’incite à faire de ce sujet une priorité, et à avoir le courage de sortir de l’immobilisme. L’heure n’est-elle pas aux bonnes résolutions ? Bonne et heureuse année à tous !