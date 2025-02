ACTION UFC-QUE CHOISIR

À la veille de la journée d’initiative parlementaire du groupe Écologiste, l’UFC-Que Choisir appelle les députés à adopter, sans attendre, deux propositions de loi essentielles, débattues le 20 février à l’Assemblée nationale : l’une visant à interdire les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS, ou « polluants éternels »), l’autre renforçant la protection et le contrôle de l’eau potable. Ces textes constituent une avancée majeure pour la santé publique et la protection de l’environnement. Ils apportent des réponses concrètes et ambitieuses aux enjeux de pollution de l’eau et de préservation de cette ressource vitale.