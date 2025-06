Près de 90 000 habitants de l’île de la Réunion, plus particulièrement dans les communes de Sainte-Marie, Saint-André, Salazie, Saint-Benoît et Les Avirons, ont été contraints, pendant plusieurs années, de renoncer à l’eau du robinet, pourtant censée être potable. Pour faire face à cette situation, ils ont dû acheter de l’eau en bouteille ou investir dans des dispositifs coûteux de filtration. En 2019, la justice avait déjà condamné le distributeur à rembourser à un consommateur les bouteilles d’eau achetées durant cinq ans.

Malgré cette condamnation, La Cise Réunion a continué à fournir une eau non conforme aux normes de potabilité, comme l’ont confirmé les analyses de l’ARS. En violation de son obligation légale – et de résultat – de délivrer une eau potable, la société a persisté dans cette défaillance grave, s’agissant d’une ressource vitale.

Après quatre années de procédure, le Tribunal de Saint-Denis a donné gain de cause à l’association : La Cise Réunion est condamnée à indemniser, une fois les voies de recours épuisées, les abonnés à hauteur de 54 centimes par jour et par consommateur concerné, sur les périodes durant lesquelles une eau impropre leur a été distribuée (durée variable selon la commune et le réseau – voir encadré ci-dessous).

L’UFC-Que Choisir se félicite de cette décision historique, puisque c’est une première victoire judiciaire en matière d’action de groupe, certes susceptible d’appel, qui ouvre la voie à l’indemnisation de milliers de consommateurs lésés.

« C’est une immense victoire pour toutes celles et ceux qui, pendant des années, ont été privés d’un accès à une eau potable. Pour la première fois, la justice reconnaît l’existence de préjudices pour les consommateurs et ouvre la voie à une réparation concrète. Le droit fondamental à l’eau ne peut plus être bafoué en toute impunité », déclare Marie-Amandine Stévenin, Présidente de l’UFC-Que Choisir.

Dans l’attente de l’épuisement des voies de recours, l’association invite les personnes concernées par cette décision à conserver précieusement les justificatifs attestant de leur domiciliation, situation et composition du foyer sur la période 2016-2022 (voir encadré ci-dessous).