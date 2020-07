Plafonnement des frais d’incidents bancaires

Alors que Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, s’apprête à renforcer le plafonnement des frais d’incidents et que les banques avaient jusqu’au 30 juin pour publier les critères permettant d’en bénéficier, l’UFC-Que Choisir dénonce l’inacceptable manque de transparence et d’harmonisation dans sa mise en œuvre. Devant ce camouflet, le Gouvernement ne doit pas rester sans réaction. L’association l’appelle ainsi à imposer aux banques une application réellement élargie du plafonnement, et à réformer la tarification des incidents bancaires, en particulier en mettant fin à la manne des doublons de frais de rejet de prélèvement indûment prélevés, qui se montent à 420 millions d’euros par an.