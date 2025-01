ACTION UFC-QUE CHOISIR

L’UFC-Que Choisir et Générations Futures dévoilent aujourd’hui une étude préoccupante sur la présence massive des PFAS, surnommés « polluants éternels », dans l’eau du robinet. Ces substances quasi indestructibles et toxiques pour certaines d’entre elles ont été détectées dans 29 des 30 prélèvements analysés par les associations, y compris dans de grandes villes comme Paris, Lyon et Bordeaux.