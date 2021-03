Stratégie décennale de lute contre les cancers 2021-2030 Lettre ouverte à Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République

Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) annonce que le nombre de cas de cancers pourrait augmenter de 60 % dans le monde au cours des deux prochaines décennies (1), prévoyant notamment une croissance du nombre de cas en France en 2040 de 21 % (2) ainsi qu’une croissance du nombre de décès sur la même période de 35 % (3). Les cancers chez les enfants ont augmenté de 13 % en 20 ans. Face à ce constat alarmant, la feuille de route de l’INCa qui mise sur une réduction de 60 000 cas par an de cancers évitables, apparaît comme un vœu pieux car elle persiste dans une stratégie qui a montré son inefficacité, ne prenant pas en compte les enjeux de santé environnementale.

Ainsi, la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 (4) affiche une volonté de limiter l’entrée dans la maladie grâce à des politiques de prévention, mais les seules mentions faites aux articles 1.7 et 1.11 de la feuille de route relatives au travail à mener sur les causes environnementales de ces cancers sont vagues et ne révèlent pas d’actions concrètes, précises et tangibles, contrairement aux autres axes du plan bien plus détaillés.

Mauvaise qualité de l’air, dégradation de la qualité de l’eau, aliments ultra-transformés, perturbateurs endocriniens, champs électromagnétiques, nanoparticules, métaux lourds, produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)... Les substances extrêmement préoccupantes qui nous environnent sont reliées à l’incroyable développement des maladies chroniques depuis l’après-guerre, et les études animales et humaines qui en décrivent les effets mutagènes, sources de cancers, sont nombreuses. Minimisant le rôle de la pollution passive et de l’environnement en général, c’est une nouvelle fois sur la culpabilisation des individus et les comportements individuels à risque (tabac, alcool, alimentation) que repose ce nouveau Plan cancer.

En travaillant à réduire les expositions environnementales et leurs conséquences sanitaires, une meilleure prise en considération de la santé environnementale permettrait d’éviter ou de réduire la survenue et l’incidence de ces maladies graves, au cœur de l’épidémie de maladies chroniques dénoncée par l’OMS Europe dès 2006 puis par l’Organisation des Nations unies (ONU) en 2011 et 2018.

Les associations signataires demandent la tenue d’une Conférence nationale annuelle de santé environnementale telle que proposée par la mission parlementaire d’enquête sur la santé environnementale. Cette Conférence aurait la mission d’élaborer une véritable stratégie pour lutter contre l’épidémie de maladies chroniques, notamment de cancers, autour de grands axes tels que la recherche, la veille sanitaire et environnementale, un nouveau référentiel pour les normes environnementales intégrant l’effet cocktail, la formation des professionnels de santé et de l’environnement, l’innovation au service de la santé.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre plus haute considération.

Liste des signataires Mallory ANDRIANTAVY GUYON, Coll’Air Pur Santé Arnaud APOTEKER, Justice Pesticides ; Alain BAZOT, UFC-Que Choisir ; Michel BESNARD, Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest ; Thomas BOURDREL, Collectif Strasbourg Respire ; René CADOT, Action Santé Solidarité ; André CICOLELLA, Réseau Environnement Santé ; Alain COLLOMB, Association Santé Environnement France ; Nathalie DELPHIN, Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes ; Cathy et Richard FAITG, Collectif Environnement Santé 74 ; Laura GERARD, Confédération syndicale des familles ; Christian KHALIFA, Indecosa CGT ; Lamia KERDJANA, Jeunes Médecins Ile-de-France ; Philippe LADOUGNE, Warrior Enguerrand ; Laurent LALO, Fédération Grandir Sans Cancer ; Didier LAMBERT, E3M ; Christine MALFAY-REGNIER, SOS-MCS ; Agnès MAURIN et Philippe PALAT, Ligue Contre l’Obésité ; Véronique MOREIRA, WECF France ; Guillaume MULLER, Collectif Air Santé Climat ; Tania PACHEFF, Cantine sans plastique France ; Sophie PELLETIER, PRIARTEM ; Serge PROVOST, Association Nationale des Animaux Sous Tension ; Virginie RIO et Céline FOURDRINOY, Association Collectif BAMP ! ; Carole ROBERT, Fibromyalgie France ; Ghislaine SICRE, Convergence Infirmière ; Jacques TESTART, Sciences Citoyennes ; Marie THIBAUD, Collectif Stop aux cancers de nos enfants ; Mathé TOULLIER, Association des Familles Victimes du saturnisme ; Stéphane VEDRENNE, Eva pour la Vie, Féd. Grandir sans Cancer ; François VEILLERETTE, Générations Futures ; Stéphanie VILLE, Aidons Marina, Fédération Grandir sans Cancer

COPIES Au Gouvernement : Monsieur Jean CASTEX, Premier ministre Monsieur Julien DENORMANDIE, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Monsieur Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé Madame Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Madame Barbara POMPILI, Ministre de la Transition écologique Au Groupe Cancer de l’Assemblée Nationale : Madame Sandrine JOSSO, Co-Présidente Monsieur Michel LAUZZANA, Co-Président Monsieur Olivier BECHT, Vice-Président Monsieur Jean-Luc LAGLEIZE, Vice-Président Monsieur Bernard PERRUT, Vice-Président Madame Marie-Pierre RIXAIN, Vice-Présidente Madame Mireille ROBERT, Vice-Présidente Monsieur Dino CINIERI, Secrétaire Monsieur Jean-Felix ACQUAVIVA Monsieur Xavier BRETON Madame Anne BRUGNERA Monsieur Eric DIARD Madame Audrey DUFEU Monsieur Yannick FAVENNEC-BECOT Monsieur Marc LEFUR Madame Marie-France LORHO Madame Jacqueline MAQUET Monsieur Maxime MINOT Madame Cendra MOTIN Madame Claire PITOLLAT Madame Bérengère POLETTI Madame Natalia POUZYREFF Monsieur Vincent ROLLAND Monsieur Benoit SIMIAN Marie TAMARELLE-VERHAEGHE Monsieur Jean-Louis TOURAINE Au Groupe d’études Cancer du Sénat : Madame Annie DELMONT-KOROPOULIS, Présidente Madame Laure DARCOS, Vice-Présidente Madame Catherine DEROCHE, Vice-Présidente Madame Véronique GUILLOTIN, Vice-Présidente Madame Dominique VÉRIEN, Vice-Présidente Monsieur Julien FRADEL, Secrétaire exécutif Monsieur Stéphane ARTANO Monsieur Arnaud BAZIN Monsieur Bruno BELIN Madame Martine BERTHET Madame Christine BONFANTI-DOSSAT Madame Alexandra BORCHIO FONTIMP Monsieur Laurent BURGOA Madame Jacky DEROMEDI Madame Jacqueline EUSTACHE-BRINIO Madame Corinne IMBERT Madame Florence LASSARADE Madame Brigitte MICOULEAU Monsieur Alain MILON Monsieur Jean-François RAPIN Madame Marie-Pierre RICHER Monsieur René-Paul SAVARY Monsieur Jean SOL Madame Lana TETUANUI À l’Institut National du Cancer : Professeur Norbert IFRAH, Président de l’INCa Monsieur Thierry BRETON, Responsable du Pôle Santé publique et Soins

Notes

(1) https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/04/le-cancer-est-en-forte-progression-dans-le-monde_6028298_3244.html

(2) https://gco.iarc.fr/tomorrow/en/dataviz/isotype?populations=250&group_populations=1&multiple_populations=1&single_unit=50000&types=0

(3) https://gco.iarc.fr/tomorrow/en/dataviz/isotype?populations=250&group_populations=1&multiple_populations=1&single_unit=50000&types=1

(4) Décret n° 2021-119 du 4 février 2021 portant définition de la stratégie décennale de lutte contre le cancer prévue à l’article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043096698