© Patrick Allard/Réa Accès aux soins Des lunettes sans passer par l’ophtalmo

Prévue depuis avril 2022, la possibilité pour les orthoptistes de réaliser un bilan visuel et de prescrire des verres correcteurs vient d’entrer en vigueur.

Depuis le 31 janvier, pour un bilan visuel, il est possible de prendre rendez-vous directement chez l’orthoptiste. À condition d’être âgé de plus de 16 ans et de moins de 42 ans, plus besoin de passer par l’ophtalmologue pour faire vérifier sa vue. Si nécessaire, en fonction du résultat des examens d’acuité réalisés, une ordonnance pour des verres et des montures sera délivrée. Y compris si c’est la première fois qu’une correction est prescrite. C’est une nouveauté. Jusqu’alors, les orthoptistes n’étaient habilités qu’à renouveler une ordonnance (de verres ou de lentilles de contact) initialement rédigée par un ophtalmologue.

Le document sera valable 2 ans, pour un éventuel renouvellement (contre 5 ans pour une ordonnance rédigée par un ophtalmo). Ensuite il faudra se rendre chez l’ophtalmo. Pour la primo-prescription de lentilles de contact, l’accès direct n’est pas encore autorisé.

Des pathologies exclues

Ce partage de compétences était déjà prévu depuis un décret d’avril 2022, mais il a fallu patienter quelques mois de plus pour l’entrée en application, car une liste d’exceptions devait être publiée par arrêté. Elle vient de l’être, détaillant les pathologies excluant une prise en charge directe par l’orthoptiste : glaucome, antécédents de chirurgie réfractive, sclérose en plaques, diabète, etc.

Le ministère de la Santé et de la prévention s’est félicité d’une mesure qui contribuera à réduire les délais de rendez-vous, permettra aux ophtalmologues de dégager du temps pour les pathologies oculaires graves, et facilitera un accès aux soins à tarifs conventionnés, les orthoptistes n’étant pas autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires.

Pour le moment, les enfants sont exclus du suivi en accès direct par l’orthoptiste, mais à compter du 7 juin 2023, ils en bénéficieront également.