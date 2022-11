Campagne UFC-Que Choisir Les déserts médicaux, ce fléau

Manque de généralistes, d’ophtalmos, de pédiatres… le paysage médical français ressemble à une terre brûlée. C’est pourquoi les associations locales de l’UFC-Que Choisir se mobilisent dans tout l’Hexagone pour alerter la population, mais aussi les parlementaires.

Depuis le 8 novembre, les associations locales (AL) de l’UFC-Que Choisir mènent une campagne d’envergure nationale de lutte contre la fracture sanitaire. Dans de nombreuses régions, les Français ont beaucoup de mal à trouver un médecin traitant et des spécialistes, à commencer par les gynécologues (23,6 % des femmes vivent dans un désert médical) et les pédiatres (27,5 % des enfants en manquent). Si des AL ont déjà organisé des actions, comme celle de la Sarthe, 41 d’entre elles se mobilisent aujourd’hui afin d’alerter les médias locaux sur les graves difficultés d’accès aux soins, tant du point de vue géographique que financier. Nombre de professionnels pratiquent en effet des dépassements d’honoraires. Une centaine de bénévoles des AL ont ainsi suivi une formation dispensée par l’UFC-Que Choisir pour conduire des conférences de presse sur le sujet et inciter les consommateurs à agir eux aussi, notamment en interpellant leur député.

