La Commission européenne vient de donner le feu vert à l’utilisation de poudre de grillon domestique dans l’alimentation. C’est le quatrième produit à base d’insectes qui reçoit le feu vert de Bruxelles. Comme tous les autres aliments, la présence de ces substances est obligatoirement mentionnée dans la liste d’ingrédients.

Parmi les pistes pour diminuer la part de produits carnés dans notre alimentation, les insectes figurent en bonne place : riches en protéines et peu coûteux à produire, ils ont de solides atouts. Certes, ils doivent encore surmonter la réticence des consommateurs occidentaux, peu adeptes de ce genre de mets, et les contraintes réglementaires. Mais les obstacles se lèvent peu à peu.

L’autorisation de mise sur le marché de poudre de grillon domestique accordée par la Commission européenne, le 3 janvier 2023, est la quatrième en deux ans pour ce type de produits (lire l’encadré). Certains sont proposés entiers aux consommateurs. Mais compte tenu de la répulsion des Européens face à ces animaux, les fabricants visent plutôt à l’introduction sous forme de farine, dans les biscuits sucrés ou salés ou les pâtes, par exemple.

Étiquetage obligatoire

Comme à chaque nouvelle autorisation, les fantasmes vont bon train sur les réseaux sociaux. Selon la rumeur, les fabricants ne seraient pas obligés de signaler qu’ils utilisent des insectes (en général broyés) parmi leurs ingrédients. Certains élus entretiennent la confusion, à l’instar du sénateur LR de Haute-Loire, Laurent Duplomb, qui assenait à tort lors des séances de questions au gouvernement, le 25 janvier : « Nous ne pouvons pas laisser manger à leur insu des insectes aux Français ! »

Rassurez-vous, cet étiquetage est bel et bien obligatoire : il doit figurer dans la liste des ingrédients, sur l’emballage du produit. Et il est d’autant plus signalé aux consommateurs qu’il est un allergène potentiel pour les personnes sensibles aux crustacés et aux acariens. En effet, l’étiquetage de la composition des ingrédients est strictement encadré par la réglementation européenne de 2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, dite « INCO » (1). En parallèle, les insectes sont soumis à la réglementation européenne de 2015 sur les nouveaux aliments, dite « Novel Food » (2).

Quels insectes sont autorisés dans l’UE ? Les rares insectes autorisés pour la consommation humaine en Europe le sont au compte-goutte, exclusivement aux fabricants qui en font la demande, via un dossier d’autorisation décrivant précisément le produit : sous quelle forme, quelles teneurs en différents composants, leur innocuité, les risques allergènes, etc. Actuellement, quatre de ces insectes sont autorisés à la consommation : Le ver de farine jaune (larve du coléoptère Tenebrio molitor ) séché en mai 2021 (autorisation accordée exclusivement à la société française Agronutris pour une durée de 5 ans), puis congelé ou en poudre en février 2022.

) séché en mai 2021 (autorisation accordée exclusivement à la société française Agronutris pour une durée de 5 ans), puis congelé ou en poudre en février 2022. Le criquet migrateur ( Locusta migratoria ), entier ou sans ailes ni pattes, congelé, séché ou en poudre, en novembre 2021 (autorisation accordée à la société néerlandaise Fair Insects/Protix).

), entier ou sans ailes ni pattes, congelé, séché ou en poudre, en novembre 2021 (autorisation accordée à la société néerlandaise Fair Insects/Protix). Le grillon domestique ( Acheta domesticus ) surgelé, séché ou en poudre, en février 2022 (également au bénéfice de la société Fair Insects/Protix).

) surgelé, séché ou en poudre, en février 2022 (également au bénéfice de la société Fair Insects/Protix). La poudre de grillon domestique (Acheta domesticus) partiellement dégraissée depuis le 24 janvier 2023 (autorisation accordée à la société vietnamienne Cricket One).

