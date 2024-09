Bagage cabine

Levée ces derniers mois dans de nombreux aéroports européens, l’interdiction d’emporter en cabine des bouteilles et flacons (bouteille d’eau, flacon de parfum, etc.) de plus de 100 ml est de retour.

Si vous voyagez en avion dans les prochains jours, faites bien attention : il est de nouveau interdit, dans tous les aéroports européens, de passer les contrôles de sécurité avec, dans ses bagages à main, des liquides (eau, parfum, etc.) et gels (dentifrice, cosmétiques, etc.) placés dans des bouteilles et flacons de plus de 100 ml. C’est un retour systématique aux règles de sureté aéroportuaires de 2006 qui préconisaient que tous ces petits contenants tiennent dans un sac refermable transparent d’une capacité maximale d’un litre.

Cette réglementation avait, ces derniers mois, été un peu assouplie. Elle n’était en effet plus systématiquement appliquée dans certains aéroports européens équipés de scanners dits « C3 », une nouvelle technologie censée mieux détecter la présence d’explosif dans les bagages. Contrairement aux anciennes machines à rayon X, ce nouveau type de scanner permet aux passagers de franchir le contrôle de sécurité sans sortir systématiquement leur matériel électronique et leurs liquides.

À la demande de la Commission européenne

Ces nouveaux modèles sont notamment installés à Amsterdam Schiphol, Francfort ou encore dans des aéroports français. Une dizaine d’équipements de ce type sont ainsi en activité à Roissy et Orly. L’intérêt ? Réduire fortement le temps d’attente des passagers. Par exemple, selon Aéroports de Paris, des mesures effectuées en 2023 à Orly montrent que ces scanners permettent de diviser par trois le nombre de passagers à qui l’on demande de bien vouloir ouvrir leurs bagages pour une fouille manuelle dite de « levée de doute ». Or, cette opération prend 2 à 3 minutes.

Le retour à la règle des 100 ml maximum dans les aéroports équipés de ces scanners est effectué à la demande la Commission européenne. Cette dernière estime, dans un récent règlement d’exécution (1), qu’il est nécessaire « d’améliorer les performances » de ces scanners dans leur configuration actuelle et, « à titre préventif, afin de préserver la sureté du transport aérien, il convient d’introduire une limite du volume maximal des contenants individuels » de liquide. Cependant, on ne demandera pas aux passagers passant par ces scanners de sortir systématiquement leur matériel électronique.