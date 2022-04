© roger ashford - stock.adobe.com Cholestérol L’effet des statines est exagéré

La prescription de statines est discutable en prévention d’un premier incident cardiovasculaire. Leurs bénéfices sont souvent présentés de manière excessivement positive.

Prescrites pour réguler l’excès de cholestérol, les statines sont au cœur d’un vif débat. Ces médicaments sont censés limiter le risque d’incident cardiovasculaire en réduisant le taux de « mauvais » cholestérol (LDL) dans le sang. Sur le papier du moins. Selon une méta-analyse internationale (1), leur efficacité est trop souvent surestimée. Dans l’absolu, ce risque n’est diminué que de 0,5 à 1,3 %. Alors comment expliquer que les statines soient excessivement prescrites à des personnes à faible risque ? Tout dépend de la façon de présenter ce risque.

Pour améliorer leur bénéfice perçu, on explique que les statines réduisent le risque d’infarctus de 29 % par rapport aux personnes non traitées. Cette explication est quelque peu trompeuse. Prenons l’exemple d’un magasin pratiquant 25 % de réduction sur tous les produits. Cela semble avantageux. Mais l’économie n’est pas la même si vous achetez un objet à 100 € (vous économiserez 25 €) ou à 2 € (vous économiserez 50 centimes). Lorsqu’on traite un excès de cholestérol, c’est le même principe. Une personne sans antécédent, avec un LDL un peu trop élevé, sera moins à risque qu’une personne souffrant de diabète avec complications ou de maladie coronarienne. La réduction relative liée au traitement est la même. Mais le risque de départ n’étant pas le même, le bénéfice réel ne le sera pas non plus.

Le problème, c’est que la plupart des recommandations s’appuient sur la réduction relative du risque cardiovasculaire. Il est donc important, en tant que patient, de s’interroger sur son propre risque avant d’accepter un tel traitement. Pour faire un choix éclairé, il faut prendre en compte plusieurs aspects, y compris les effets indésirables de ce médicament, qui entraînent parfois l’arrêt du traitement.

(1) “Evaluating the Association Between Low-Density Lipoprotein Cholesterol Reduction and Relative and Absolute Effects of Statin Treatment”, JAMA Intern Med.