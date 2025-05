Un sommeil perturbé peut entraîner une fatigue chronique, de la nervosité et des problèmes de concentration. Avec l’âge, le sommeil devient natu­rellement plus fragile : on s’endort plus tôt, on se réveille plus tôt et, parfois, les nuits semblent moins réparatrices. Mais des médicaments peuvent aussi le dérégler : certains retardent l’endormissement, troublent les phases du sommeil ou encore provoquent des réveils nocturnes. Paradoxa­lement, des somnifères peuvent engendrer, eux aussi, des troubles du sommeil.

Bon à savoir Certains médicaments n’altèrent pas réellement le sommeil, mais favorisent les cauchemars. C’est le cas des antalgiques opioïdes (morphine, tramadol) ou des antiarythmiques (amiodarone).

Comment y remédier ?

Si les nuits blanches deviennent une habitude, parlez-en à votre médecin. Un ajustement de dose, un aména­gement de l’heure de prise ou un changement de traitement y remédient parfois. Dans tous les cas, n’arrêtez jamais votre traitement seul. Une interruption soudaine pourrait entraîner des effets indésirables. Des réflexes simples aident souvent à améliorer la qualité du sommeil : garder des horaires de lever et de coucher réguliers, se passer des écrans avant d’aller au lit, avoir une activité physique modérée, ou encore