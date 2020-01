Mieux dormir

On estime qu’une personne sur trois est concernée par un trouble du sommeil en France. Anxiété, stress et dépression sont souvent pointés du doigt. À raison car ils sont majoritaires. Mais n’oublions pas les tracas physiques qui empêchent aussi de passer des nuits sereines : douleurs, crampes, signes de la ménopause ou même maladies cardiovasculaires. Ces causes sont plus courantes qu’on ne l’imagine, et elles se traitent ! En les soignant, vous devriez parvenir à retrouver de meilleures nuits.