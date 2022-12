© Adobe Stock Épargne logement Le CEL fait mieux que le PEL

Depuis le 1er août 2022, le compte épargne logement (CEL) offre une rémunération légèrement supérieure à celle du plan d’épargne logement (PEL). Un paramètre à prendre en compte pour faire votre choix, d’autant que le premier est aussi plus souple que le second.

L’épargne logement a du plomb dans l’aile depuis quelques années. En cause, la réforme de sa fiscalité intervenue en janvier 2018. Les intérêts des PEL et des CEL ouverts depuis cette date sont imposables dès la première année alors qu’ils étaient exonérés d’impôt auparavant. Et les PEL ouverts avant 2018 sont aussi imposables après 12 ans de détention. Or, la rémunération de ces produits a fondu ces dernières années. Le taux du PEL est tombé à 1 % pour les plans ouverts depuis août 2016, et il n’a pas bougé depuis. Le taux du CEL, lui, est tombé à 0,25 % en février 2020 avant de remonter à 0,75 % en février 2022 et à 1,25 % depuis août 2022. Soit 0,70 % de rémunération nette pour le premier et 0,875 % pour le second, impôts déduits. On comprend mieux la défiance des épargnants ! Pourtant, le PEL et le CEL offrent d’autres atouts à ne pas négliger, en particulier si vous avez un projet immobilier en tête.

Le plan d’épargne logement (PEL)

Premier avantage du plan d’épargne logement, c’est un placement sans risque et sans frais. Les sommes placées sont garanties par l’État et la banque ne prélève aucun frais sur les versements ni frais de gestion. Il offre aussi une rémunération fixe connue dès la souscription et garantie pendant toute sa durée. Vous pouvez en ouvrir un pour vous-même et pour le compte de vos enfants mineurs. À l’ouverture, un dépôt minimum de 225 € est exigé. Par la suite, le plan doit être alimenté à hauteur de 540 € minimum par an. Les dépôts sont plafonnés à 61 200 €.

Deuxième avantage, le PEL permet de souscrire un prêt immobilier pour financer l’acquisition, la construction ou l’amélioration de votre résidence principale. Le taux du prêt est également connu dès la souscription. Pour les PEL ouverts depuis le 1er août 2016, il est fixé à 2,20 %, ce qui constitue un taux compétitif au regard des taux actuels des prêts immobiliers (2,25 % en novembre 2022, toutes durées confondues, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA). Son montant (92 000 € au maximum) dépend des intérêts acquis pendant les 10 premières années et de la durée de remboursement choisie (entre 2 et 15 ans). Évidemment, pour bénéficier d’un prêt conséquent, il faut avoir beaucoup épargné et choisir une durée de remboursement la plus courte possible.

Seul bémol, le PEL n’est pas un produit souple. D’une part, il impose une phase d’épargne minimale de 4 ans et tout retrait fait avant ce terme entraîne la perte de certains avantages : perte des droits à prêt en cas de retrait avant 3 ans et diminution des droits à prêt en cas de retrait entre 3 et 4 ans. D’autre part, tout retrait fait sur le plan entraîne sa clôture, quelle que soit son ancienneté, car les retraits partiels ne sont pas autorisés. Vous ne devez donc y placer que l’épargne destinée au financement d’un futur projet immobilier, pas l’argent dont vous pourriez avoir besoin à court terme.

Bon à savoir : la rémunération des PEL ouverts à compter du 1er janvier 2023 devrait passer à 2 %, contre 1 % actuellement. Une bonne nouvelle pour ceux qui envisagent ce placement comme un produit destiné à faire fructifier leur épargne. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitent se constituer des droits à prêt car le taux du crédit PEL, égal au taux d’intérêt du plan multiplié par un certain coefficient, va aussi augmenter mécaniquement.

Le compte épargne logement (CEL)

Le compte épargne logement est aussi un placement sans risque et sans frais qui permet d’acquérir des droits à prêt, et qui offre aujourd’hui un meilleur rendement que le PEL. Vous pouvez également en ouvrir un pour vous-même et pour le compte de vos enfants mineurs. À l’ouverture, un dépôt minimum de 300 € est exigé, et les dépôts sont plafonnés à 15 300 €. Après 18 mois, vous pouvez bénéficier d’un prêt immobilier à un taux plafonné (2,75 % depuis août 2022) pour acheter votre résidence principale ou y réaliser certains travaux. Son montant (23 000 € maximum) est également proportionnel aux intérêts acquis et à sa durée de remboursement.

Avantage sur le PEL, le CEL ne comporte pas d’obligations de versements annuels. Vous pouvez l’alimenter librement, en fonction de vos capacités d’épargne, chaque versement devant toutefois être au minimum de 75 €. Autre atout, l’épargne placée sur le CEL est récupérable à tout moment. Vous pouvez piocher dedans en cas de besoin, en effectuant des retraits partiels. Votre compte ne sera pas clôturé si son solde ne descend pas en dessous de 300 €.

Bon à savoir : il est possible de céder vos droits à prêt PEL à un membre de votre famille (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, etc.) lui-même détenteur d’un PEL de plus de 3 ans. Vous pouvez aussi céder vos droits à prêt CEL à un membre de votre famille détenteur d’un CEL de plus de 18 mois ou d’un PEL de plus de 3 ans. Cela lui permet d’améliorer ses propres droits à prêt et d’obtenir un crédit plus important.