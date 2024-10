Féculents (vidéo)

Pâtes et riz à cuisson express font économiser quelques minutes. Mais comment sont-ils fabriqués, et sont-ils bons pour la santé ?



Jusqu’à 15 minutes de cuisson pour les pâtes, une demi-heure pour le riz… ça peut être trop long quand on a des journées chargées ou des enfants affamés ! Les industriels ont trouvé la parade : les pâtes et le riz à cuisson express, prêts en respectivement 3 et 5 minutes, dont le secret réside dans une épaisseur moindre pour les premières et une précuisson avant commercialisation pour le second.

Sur le plan du goût et de la texture, il revient à chacun de juger du résultat. Toutefois, en ce qui concerne les apports en macronutriments (fibres, sucre, protéines…), aucun débat n’est possible : ces produits sont parfaitement identiques à leurs équivalents à cuisson longue. Certes, les versions express, du fait de leur structure particulière (découpe très fine pour les unes, grains « éclatés » par la précuisson pour les autres), pourraient être digérées un peu plus vite par l’organisme, et provoquer une hausse plus rapide de la glycémie. Mais cela reste à démontrer.

Céréales raffinées

D’autres défauts, plus évidents, sont à noter. D’abord, accélérer la cuisson nécessite de raffiner les céréales, c’est-à-dire de retirer l’enveloppe qui entoure les grains de blé et de riz complets. Or, cette dernière est très riche en nutriments, en particulier en fibres, qui protègent du cancer et des maladies cardiovasculaires et dont notre alimentation manque cruellement.

Prix plus élevé

Ensuite, ces produits coûtent plus cher : en moyenne, 0,26 € de plus au kilo pour les pâtes « 3 minutes » par rapport aux références traditionnelles, et 1,21 € de plus au kilo pour le riz « 5 minutes » de Lustucru (le seul disponible sur le marché) par rapport à ses équivalents classiques. De plus, ce riz est conditionné dans plusieurs petits sachets de cuisson en plastique, bien peu recommandables pour l’environnement. Et dont on peut se demander quelles molécules ils relarguent une fois plongés dans l’eau bouillante…