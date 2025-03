La construction de logements s’est effondrée de 21,9 % l’an dernier après une baisse déjà de 7,6 % en 2023… Et 2025 inquiète tout autant la Fédération française du bâtiment. Dans ce contexte de crise du logement neuf en France, Michel Barnier avait promis des mesures rapides pour favoriser l’accession à la propriété, notamment des primo-accédants, début octobre dans son discours de politique générale. Parmi celles-ci, le Premier ministre d’alors évoquait l’élargissement, sur tout le territoire, du prêt à taux zéro (PTZ), ce dispositif d’aide à l’accession à la propriété des ménages modestes.

Cette mesure figure bien dans la loi de finances 2025 promulguée le 15 février et entrera en vigueur au 1er avril. Le prêt à taux zéro est un crédit sans intérêt et sans frais, l’État se chargeant de régler ces coûts aux banques. Très intéressant donc pour les particuliers. Mais il y a des limites et des conditions pour en profiter. La durée du prêt ne peut excéder 25 ans et la somme prêtée ne peut couvrir plus de 50 % du coût total de l’acquisition. En clair, le PTZ doit forcément être complété par d’autres prêts immobiliers.

Pour bénéficier de cette aide, vous ne devez pas non plus avoir été propriétaire de votre résidence principale au cours des deux dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt sauf cas particuliers (1). Vos ressources annuelles, prises en compte via le revenu fiscal de référence de l’année N-2, ne doivent pas non plus dépasser certains plafonds qui varient suivant la région où vous habitez (voir tableau sur le site officiel du gouvernement).

Un PTZ élargi dans le neuf

Mais surtout, on ne peut pas acheter n’importe quel logement à l’aide d’un PTZ. En 2024, son périmètre avait notamment été restreint par l’exécutif. Le prêt à taux zéro ne pouvait être déclenché que pour l’achat d’un appartement neuf en zone tendue (là où la demande de logements est plus forte que l’offre) ou bien un logement ancien (construit il y a plus de 5 ans) en zone détendue sous réserve d’y réaliser des travaux de rénovation énergétique conséquents (25 % du coût total de l’opération immobilière).

Ce sont ces règles qui vont de nouveau évoluer au 1er avril prochain. Enfin, pas pour l’ancien : le PTZ ne sera toujours accordé que pour financer l’achat d’un logement en zone détendue et toujours à condition d’y entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Sur service-public.fr, un simulateur permet de savoir dans quelle zone vous vous situez. En revanche, il n’y a plus à se poser la question lorsqu’on projette d’acheter dans le neuf. Au 1er avril, le PTZ sera étendu à tout le territoire, zone tendue comme détendue, que vous achetiez un appartement ou une maison.

C’est le principal changement à entrer en vigueur. Dans un communiqué, Valérie Létard, ministre du Logement, en fait « une mesure décisive pour relancer la construction et permettre à davantage de ménages modestes d’accéder à la propriété ». L’impact est à relativiser tout de même, la grande majorité des primo-accédants achetant dans l’ancien. Mais pour celles et ceux qui sont concernés, c’est forcément une bonne nouvelle.

Deux autres coups de pouce pour les primo-accédants

Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle actée dans la loi de finances 2025 et à entrer en vigueur au 1er avril. Ainsi, les donations en euros des parents et grands-parents à leur enfant ou petit-enfant seront exonérées jusqu’à 300 000 euros pour l’achat d’un logement neuf destiné à l’habitation principale ou à la location longue durée. Par ailleurs, les droits de mutation à titre onéreux – communément appelés « frais de notaire » ‒ pourront augmenter dans certains départements, si les conseils départementaux le décident, notamment pour financer leurs politiques sociales. Mais les primo-accédants seront protégés de ces éventuelles hausses.