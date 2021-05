© Maryia - stock.adobe.com Liquides vaisselle Les surprises de notre nouveau test

La présence d’un lave-vaisselle dans plus de 60 % des cuisines n’y change rien, le marché des liquides vaisselle reste très dynamique. L’offre est pléthorique en magasin, ce qui ne facilite pas le choix du produit idéal. Surtout que les résultats de notre nouveau test réservent de fameuses surprises.

Les rayons des hypermarchés ne lésinent pas sur la place qu’ils consacrent aux liquides vaisselle. Il faut dire que les marques multiplient les références, jouant tout à la fois sur la diversité des parfums, sur le dégraissant et ses variantes, du super à ultra, sans oublier l’antibactérien, les formules respectueuses des peaux sensibles voire hypoallergéniques. L’autre tendance de fond, c’est l’arrivée en force des marques vertes sur ce marché, elles raflaient déjà 25 % des ventes en 2019 et leur part ne cesse de croître.

Face à cette multitude de produits, un consommateur sur deux fait confiance aux grandes marques. À elles trois, Paic, Mir et Palmolive représentent 50 % des ventes. À tort ou à raison ?

Pour notre nouveau test de liquides vaisselle, nous avons sélectionné des produits de marques vertes, de grandes marques, de marques de la grande distribution et du hard discount. Ils ont tous passé les mêmes essais de dégraissage de la vaisselle en laboratoire et à notre grande surprise, les références des leaders du marché sont nettement devancées… par le hard discount !

Autre enseignement, les marques porteuses de l’écolabel ne sont plus les seules à se passer des conservateurs hyperallergisants, le marché progresse sur ce point avec le recours de plus en plus fréquent à l’acide lactique, un conservateur autrement plus acceptable. Il reste cependant des incorrigibles, comme le Mir Secrets authentiques de vinaigre pomme poire qui cumule méthylisothiazolinone, le conservateur le plus allergisant du marché, et benzisothiazoline, allergisant aussi.