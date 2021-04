© Andrey Popov - stock.adobe.com Masques FFP2 Ils restent efficaces après lavage

Le grand public adopte de plus en plus les masques FFP2 pour se protéger dans la rue, les transports ou au supermarché. Notre test sur 4 modèles achetés dans le commerce est porteur de bonne nouvelle : ils conservent leur efficacité après 10 lavages en machine et peuvent donc être utilisés plusieurs fois.

Comme les masques chirurgicaux, les masques FFP2 peuvent être réutilisés après avoir été lavés en machine. Nos tests en laboratoire le prouvent. Nous avons vérifié les performances de respirabilité et de filtration de 3 masques FFP2 (NF EN149) et d’un masque KN95 (l’équivalent chinois, norme GB2626) dans leur état neuf d’abord, puis après 10 lavages à 60 °C (température censée anéantir la charge virale). Les performances de ces masques étant strictement normées et nos résultats homogènes, nous pouvons présumer que nos conclusions sont valables pour la plupart des masques FFP2 que l’on trouve dans le commerce (tant qu’ils respectent scrupuleusement la norme).

© Alexis Lecomte

* Les résultats de ces deux masques sont communiqués à titre indicatif et de comparaison

Filtration : Conforme à Afnor catégorie 2 Conforme à Afnor catégorie 1

Respirabilité : Faible Conforme

Pour ce qui est de la respirabilité, pas de surprise. Leur résistance respiratoire est assez inconfortable à la longue, qu’ils soient neufs ou lavés. C’est logique, il s’agit par définition d’appareils de protection respiratoire qui protègent non seulement des gouttelettes (comme les masques chirurgicaux) mais aussi des particules en suspension dans l’air. Seul le modèle de Newpharma répond aux exigences de respirabilité des masques grand public, et seul le Crazy Chic acheté sur Amazon se détend un peu après son passage en machine.

Concernant la filtration, les 4 masques testés s’avèrent très efficaces : ils filtrent parfaitement les particules de plus de 3 µm à plus de 99,9 % quand ils sont neufs comme après 10 lavages/séchages. À la clé, de sacrées économies ! Contrairement aux masques chirurgicaux dont les prix se sont effondrés, les masques FFP2 restent très chers (entre 1 € et 2 € l’unité). Les utiliser plusieurs fois promet d’alléger la facture. Notez qu’ils finissent quand même par se détériorer : élastiques en tire-bouchon, face avant ébouriffée, points de rouille sur la barrette nasale… La machine à laver laisse des traces !

Précisons que notre test est basé sur les prescriptions pour les masques grand public, dans le cadre d’un « usage non sanitaire ». Bien que le masque FFP2 soit préconisé pour les personnels soignants et les personnes fortement exposées (au contact d’un malade, par exemple), la population l’a en effet adopté pour se protéger dans la rue, dans les transports ou au supermarché. Nos conclusions ne sont donc pas valables pour un usage en milieu médical, où la charge bactérienne environnante exigerait, a minima, une phase de désinfection.