Poêles en téflon

Dans l’eau, l’air intérieur, les vêtements de sport, les emballages de fast-food… On en finit plus de retrouver dans notre environnement les PFAS (de l’anglais per- and polyfluoroalkyl substances, c’est-à-dire les substances perfluoroalky­lées et polyfluoroalkylées). Ces deux familles, regroupant plusieurs milliers de composés, ont un point commun : des liaisons chimiques carbone-fluor très stables. Un atout pour les industriels, lesquels utilisent massivement les PFAS depuis les années 1950 pour leurs propriétés imperméabilisantes, résistantes à la chaleur ou… antiadhésives. Ces caractéristiques plaisent aussi aux fabricants de poêles, qui en proposent avec des revêtements en téflon ou PTFE (polytétrafluoroéthylène). Ce dernier fait partie des PFAS, même s’il appartient à la famille des polymères, des substances stables, sans danger et bien documentées. Mais, lors de la fabrication de ces poêles, d’autres substances peuvent être mélangées au PTFE, de manière accidentelle ou intentionnelle. Et quid d’une poêle qu’on oublierait sur le feu à haute température ? Cette surchauffe risque d’engendrer la formation de nouvelles substances nuisibles. C’est tout l’objet de ce test. Nous avons recherché 70 PFAS dans 8 poêles en PTFE (et un modèle en céramique, lire encadrés ci-dessous). Notre sélection comporte des marques leaders (De Buyer, Cristel, Tefal…) et de plus abordables (Carrefour, E.Leclerc, Ikea, Lidl). Les prélèvements ont d’abord été réalisés dans le revêtement à l’état neuf, puis après l’avoir chauffé 10 minutes à haute température.

« Polluants éternels »

L’enjeu n’est pas anodin. En raison de la stabilité de leurs liaisons carbone-fluor, les PFAS sont persistants, bioaccumulables et très difficiles à éliminer, d’où leur dénomination de « polluants éternels ». Ils s’accumulent ainsi depuis 70 ans dans l’environnement et de facto dans nos organismes, principalement via les aliments et l’eau que nous ingérons, mais également l’air et les poussières que nous inhalons. Si nos connaissances sur ces PFAS restent incomplètes, des études convergent toutefois pour leur attribuer des effets néfastes sur la santé. Ils sont ainsi soupçonnés d’être cancérogènes (foie, reins), perturbateurs endocriniens, de favoriser l’obésité et le diabète, d’affecter la fertilité ou le développement du fœtus… Progressivement, la réglementation se durcit. La Convention de Stockholm, un accord international sur les polluants organiques éternels, a instauré des limites de concentration à ne pas dépasser dans des biens de consommation pour certains PFAS. En particulier pour les deux molécules les plus connues : le PFOA (acide perfluorooctanoïque) et le PFOS (acide perfluorooctanesulfonique). S’y est ajouté, l’an dernier, le PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique). L’Union européenne en réglemente d’autres, comme les PFCA en C9-C14 (acides carboxyliques perfluorés d’une longueur de chaîne comprise entre 9 et 14 atomes de carbone).

Conforme à la réglementation et pourtant…

Point positif : les huit poêles testées respectent la réglementation en vigueur. Les teneurs enregistrées pour les PFOA, les PFOS ou encore les PFCA en C9-C14 dans le revêtement s’avèrent bien inférieures à 25 µg/kg. Mais il faut aller plus loin, tant cette réglementation est peu restrictive. Elle concerne une poignée de PFAS sur les plus de 4 000 existants. Nous en avons recherché 70 et détecté 17 dans nos 8 poêles. La Tefal Ingenio est celle qui en compte le plus : 11. Toutefois, les références Beka et De Buyer arrivent dernières de notre test car elles contiennent au moins un PFAS suspecté d’être dangereux. Le PFBS (acide perfluorobutanesulfonique) pour la première et le PFHxA (acide perfluorohexanoïque) pour la deuxième. Quoi qu’il en soit, les teneurs sont faibles par rapport à celles que nous avons trouvées dans les vêtements de sport, en septembre 2023. Elles n’ont pas non plus augmenté après surchauffe de la poêle. Rassurant ? Pas si vite : nos tests ne portaient que sur 70 PFAS quand, encore une fois, il en existe plusieurs milliers. Il ne nous a pas été possible non plus d’étudier la quantité de PFAS susceptibles de passer du revêtement antiadhésif aux aliments. On peut espérer que l’on reste en dessous d’un seuil de dangerosité pour la santé, les teneurs initiales demeurant faibles.

Nos résultats Les poêles ont été classées en fonction du total de PFAS retrouvés dans leur revêtement. Leur résistance et leur performance de cuisson n’ont pas été prises en compte. La poêle Beka est la seule à franchir la barre des 100 parties pour milliard (ppb). La quantité mesurée dans son revêtement (110,11 ppb) est toutefois bien inférieure à celles trouvées dans des vêtements de sport. Cette même poêle contient également au moins un PFAS dangereux – le PFBS – dans des quantités plus élevées que les autres. Elle récolte ainsi . Même sanction pour la poêle De Buyer, où l’on a trouvé, là encore, un PFAS dangereux, le PFHxA, à des teneurs plus hautes qu’ailleurs. Aucune poêle n’obtient , dans la mesure où des traces de PFAS ont été détectées dans chacune d’elles. Tout de même, la Homeside de E.Leclerc est celle qui en contient le moins. Elle est la seule à décrocher . Appréciation Prix (1) © Alexis Lecomte Homeside (E.Leclerc) Coll. Caractère 25,50 € © Alexis Lecomte Carrefour Home Coll. Daily 12,99 € © Alexis Lecomte Ernesto (Lidl) en aluminium 5,99 € © Alexis Lecomte Cristel Cookway 69,90 € © Alexis Lecomte Ikea 365 + 14,99 € © Alexis Lecomte Tefal Ingenio Eco resist 61,00 € (2) © Alexis Lecomte De Buyer Choc Resto Induction 67,50 € © Alexis Lecomte Beka Chef revêtue 89,00 € (1) Prix de la version de 24 cm de diamètre.

(2) Prix incluant une poignée amovible.

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais