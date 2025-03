Le chemin fut long… mais, le 20 février dernier, neuf mois après son adoption en première lecture, la proposition de loi du député écologiste Nicolas Thierry « visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoro- alkylées », les fameux PFAS, a enfin été votée par l’Assemblée nationale. L’article phare interdit, à partir de 2026, la « fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de tout produit contenant des PFAS, quel qu’il soit, dans trois catégories : les cosmétiques, l’habillement et les farts de ski ». Certes, des secteurs passent à la trappe, mais ce texte, le premier du genre en France, constitue une avancée majeure dans la bataille contre ces composants.

Un surnom pas volé

Cela fait plusieurs années que Que Choisir alerte le grand public sur la dangerosité potentielle de ces milliers de composés chimiques utilisés par les industriels depuis plus de 70 ans. La très grande stabilité de leur liaison carbone-fluor leur confère des propriétés antiadhésives,